Двое охотников из Новосибирской области пропали без вести почти неделю назад

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Двое охотников из Новосибирской области пропали без вести почти неделю назадРубрика: проиcшествия
06.11.2019 09:36
фото с сайта pixabay.com
Мужчины ушли на охоту 1 ноября; поисками занимались 30 спасателей и беспилотная авиация.
Двоих охотников, пропавших в Убинском районе Новосибирской области, разыскивают шестой день. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. Мужчины вышли на охоту 1 ноября – с тех пор об их местоположении ничего не известно.
«1 ноября двое жителей Новосибирской области на лодке "Сибирячка" с подвесным мотором вышли на озеро Убинское и пропали без вести. Об этом стало известно спасателям 3 ноября, когда поступило сообщение. Для проведения поисковых работ задействованы сотрудники полиции, местное население, спасатели областной аварийно-спасательной службы и специалисты МЧС России с беспилотниками от Специализированной пожарно-спасательной части и Сибирского спасательного центра», – сообщили в МЧС.
На масштабные поиски вышли 30 человек и 16 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, вездеход, аэробот и аэросани. Поиски осложняют трудные погодные условия и ландшафт местности.
«Поисковая операция проводится на водном объекте, где илистое дно, акватория на 400 метров от берега заросла камышом и более чем на три километра покрыта льдом – всё это осложняет работу спасателей. Кроме того, на территории всего региона начался период образования ледостава, поэтому гражданам опасно эксплуатировать маломерные суда на акватории», – отметил исполняющий обязанности Главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов.
Поиски пропавших охотников начали 3 ноября – спустя два дня после их ухода. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, 5 ноября в Новосибирске нашли пропавшего 11-летнего мальчика.
Эмиль Фукс
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