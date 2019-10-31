Эксперты назвали самые популярные вакансии в Новосибирске

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Эксперты назвали самые популярные вакансии в НовосибирскеРубрика: общество
06.11.2019 09:27
фото с сайта pixabay.com
Новосибирцы хотят быть бухгалтерами, водителями и администраторами, также их интересует должность «ничего не делать».
Аналитики подсчитали запросы жителей Новосибирска и выяснили, какие вакансии пользуются наибольшим спросом у сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter.
«Оказалось, что чаще всего новосибирцы ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 38 000, на второй строчке по популярности водители (более 24 000 запросов), на третьей – администраторы (почти 15 000 запросов)», – говорится в сообщении.
Примечательно, что новосибирцы также вбивают в строку поиска «ничего не делать» (445 запросов), «спать» (226) и «играть» (111). А вот счастье и надежду искали 875 пользователей сети.
Напомним, 22 октября аналитики назвали самые востребованные массовые профессии в Новосибирске.
Никита Минин
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