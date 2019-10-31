"Гражданская оборона" отметит 35-летие концертом в Новосибирске

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"Гражданская оборона" отметит 35-летие концертом в НовосибирскеРубрика: общество
06.11.2019 18:30
Фото из группы "35 лет группе "Гражданская оборона" в социальной сети "ВКонтакте"
Культовая российская панк-группа "Гражданская оборона" даст концерт в киноконцертном комплексе имени Маяковского в Новосибирске; билеты стоят от 700 до 1500 рублей.
Концерт, приуроченный к 35-летию образования группы "Гражданская оборона", пройдёт в ближайшую пятницу, 8 ноября, в ККК им. Маяковского в Новосибирске. В честь круглой даты на сцене соберутся все участники, включая музыкантов, уже оставивших сцену и ушедших в другие проекты.
"Группа "Гражданская оборона" была основана 8 ноября 1984 года в городе Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой классический сибирский панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы. В 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока", — сообщается на "Яндекс-Афише".
Билеты на юбилейный концерт, который начнётся в 20:00, — уже в продаже, их можно купить по цене от 700 до 1500 рублей.
После Новосибирска "Гражданская оборона" выступит в Санкт-Петербурге — 13 ноября, и в Москве — 14 ноября.
Напомним, 17 октября скандально известный Паук отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду
Мария Машанова
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