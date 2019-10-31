Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев

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Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцевРубрика: общество
06.11.2019 15:33
Фото с сайта pixabay.com
Около 70 % новосибирцев узнают новости о событиях в нашей стране и за рубежом из интернета; телевидение популярно у половины опрошенных.
За четыре года интернет стал лидером среди средств массовой информации в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. В октябре было проведено исследование «Аудитория СМИ города Новосибирска» по заказу департамента информационной политики.
Опрос проводился среди жителей города старше 18 лет. В нём участвовало 1130 человек. При этом сравнивались показатели сентября-октября 2015 года и марта 2018.
С 2015 года впервые интернет стал наиболее популярным источником информации. Около 70 % жителей Новосибирска узнают новости из информационных порталов. При этом занимавшее лидирующее положение телевидение за четыре года потеряло почти 44 % аудитории – с 96,1 % до 52,1 %. Кроме того, по мнению новосибирцев, интернет стал наиболее достоверным источником информации. Ему доверяют 41,2 % опрошенных, в то время как телевидению – 32,4 %, а социальным сетям – 8,9 %.
Исследователи выяснили, что 80 % жителей Новосибирска пользуются интернетом постоянно, 8 % – раз в месяц или реже, а 12 % не пользуются совсем.
Напомним, 8 октября особенности интернет-маркетинга обсудили в «Клубе Директоров».
Анатолий Якимов
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