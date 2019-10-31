5 баллов
+2
63.59 70.43
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Чистая питьевая вода» появится в Новосибирске

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новая заправка электромобилей в Новосибирске оказалась вне закона

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

Собакам негде жить: приют под Новосибирском просит помощи

сегодня 16:08 Общество 0 Коммент.

Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия Новосибирска

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска в выходные предлагают проверить здоровье

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы

сегодня 14:29 Общество 1 Коммент.

Второй торговый форум открылся в Новосибирске

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Дроны помогут найти утечки на тепловых сетях Новосибирска

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова встретился с сыном в забайкальском СИЗО

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

Гибель Натальи Устиновой: убийцы по-прежнему на свободе

сегодня 12:36 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

сегодня 12:12 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев

Рубрика: общество

06.11.2019 15:33

Фото с сайта pixabay.com

Около 70 % новосибирцев узнают новости о событиях в нашей стране и за рубежом из интернета; телевидение популярно у половины опрошенных.

За четыре года интернет стал лидером среди средств массовой информации в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. В октябре было проведено исследование «Аудитория СМИ города Новосибирска» по заказу департамента информационной политики.

Опрос проводился среди жителей города старше 18 лет. В нём участвовало 1130 человек. При этом сравнивались показатели сентября-октября 2015 года и марта 2018.

С 2015 года впервые интернет стал наиболее популярным источником информации. Около 70 % жителей Новосибирска узнают новости из информационных порталов. При этом занимавшее лидирующее положение телевидение за четыре года потеряло почти 44 % аудитории – с 96,1 % до 52,1 %. Кроме того, по мнению новосибирцев, интернет стал наиболее достоверным источником информации. Ему доверяют 41,2 % опрошенных, в то время как телевидению – 32,4 %, а социальным сетям – 8,9 %. 

Исследователи выяснили, что 80 % жителей Новосибирска пользуются интернетом постоянно, 8 % – раз в месяц или реже, а 12 % не пользуются совсем.

Напомним, 8 октября особенности интернет-маркетинга обсудили в «Клубе Директоров». 

 

Анатолий Якимов

Теги: исследования интернет Мэрия Новосибирска опрос Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Чистая питьевая вода» появится в Новосибирске

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новая заправка электромобилей в Новосибирске оказалась вне закона

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

Собакам негде жить: приют под Новосибирском просит помощи

сегодня 16:08 Общество 0 Коммент.

Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия Новосибирска

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска в выходные предлагают проверить здоровье

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы

сегодня 14:29 Общество 1 Коммент.

Второй торговый форум открылся в Новосибирске

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Дроны помогут найти утечки на тепловых сетях Новосибирска

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова встретился с сыном в забайкальском СИЗО

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

Гибель Натальи Устиновой: убийцы по-прежнему на свободе

сегодня 12:36 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

сегодня 12:12 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Читать далее
Image
05.01.2019

МЕМолётность бытия

О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...

Читать далее
Image
20.11.2018

Помощь без преград

Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...

Читать далее
Image
31.10.2018

Будущее принадлежит сентиментальным: как стать звездой Instagram

Полезные советы для тех, кто мечтает сделать свой блог в...

Читать далее
Image
10.10.2018

Место для Новосибирска

Парадокс популярных рейтингов, в которых успел з...

Читать далее

Новости по теме

Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске сегодня 16:46 Собакам негде жить: приют под Новосибирском просит помощи сегодня 16:08

Популярное

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артис...

Image

Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Ит...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепи...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

Сотрудник «РЖД» продавал свой «авторитет» за 560 тысяч рублей