Кадры обрушения аварийной девятиэтажки попали в сеть

Лента новостейПредложить новость
Предприниматель в Новосибирске шесть лет бегал от приставов, чтобы не платить алименты
Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молока
Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев
Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц
Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Кадры обрушения аварийной девятиэтажки попали в сетьРубрика: общество
06.11.2019 19:00
Фото и видео из группы "Новости Норильска" в социальной сети "ВКонтакте"
Кадры обрушения расселённой высотки в Норильске попали в сети. Здание буквально на глазах превратилось в руины — съёмка заняла несколько секунд.
По словам местных властей, как сообщают федеральные СМИ, дом готовился под снос, поэтому внутри никого не было, территория обнесена забором, а саму процедуру контролировали специалисты.
Одновременно сообщается, что рядом с рухнувшей девятиэтажкой играли дети, которых серьезно напугал грохот и облако пыли.
Известно, что в результате обрушения никто не пострадал. В ближайшие дни здесь начнётся разбор завалов.
Напомним, в сентябре на видео попало обрушение "Арены-Омск".
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Предприниматель в Новосибирске шесть лет бегал от приставов, чтобы не платить алименты
Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молока
Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев
Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц
Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное