Кадры обрушения аварийной девятиэтажки попали в сеть

Фото и видео из группы "Новости Норильска" в социальной сети "ВКонтакте"

Кадры обрушения расселённой высотки в Норильске попали в сети. Здание буквально на глазах превратилось в руины — съёмка заняла несколько секунд.

По словам местных властей, как сообщают федеральные СМИ, дом готовился под снос, поэтому внутри никого не было, территория обнесена забором, а саму процедуру контролировали специалисты.

Одновременно сообщается, что рядом с рухнувшей девятиэтажкой играли дети, которых серьезно напугал грохот и облако пыли.

Известно, что в результате обрушения никто не пострадал. В ближайшие дни здесь начнётся разбор завалов.

Напомним, в сентябре на видео попало обрушение "Арены-Омск".