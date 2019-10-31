Колючие, ядовитые, скользкие: топ-5 необычных домашних животных, которых можно купить в Новосибирске

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В Новосибирских квартирах прячется немало удивительных созданий; какие из необычных животных самые популярные — выяснили в Сиб.фм.

На многочисленных ресурсах по продаже домашних животных в Новосибирске редко встретите что-то необычное – кошечки, собачки, птички, хомячки – вся эта привычная живность представлена в широком ассортименте. Но есть и объявления, которые вызывают недоумение – неужели кто-то действительно готов пустить в свой дом существо, место которому только в дикой природе?

Небольшое исследование и жизненный опыт показывают, что вкусы и предпочтения у людей разные. Мы составили топ необычных домашних питомцев, которых вы без труда найдете у торговцев живым товаром, если приложите немного усилий.

Пятое место – змеи

Необычные, но достаточно распространенные домашние питомцы в Новосибирске, конечно, змеи. Вы найдете их на разнообразный сайтах, в специализированных группах в соцсетях, в зоомагазинах — предложения на любой вкус и цвет. Купить можно и питона, и гадюку, и ужа — стоимость рептилий начинается от тысячи рублей.

Четвертое место – ёжики

Милый зверек – герой прекрасных осенних фото, а также детских сказок и мультфильмов. Ёжик на форумах о продаже животных гость не частый, но при желании его можно отыскать. Чтобы колючий зверёк топал по вашему паркету по ночам, придется выложить в пределах 4 тысяч рублей за одну особь.

Третье место – енот

У енотов очень дружелюбный вид. Они умеют быть фотогеничными и приветливыми. Но тем, кто соберется завести себе такого домашнего питомца –не позавидуешь. Енот, может принести немало разрушений в жилище человека. Купить его в Новосибирске не сложно – стоит зверёк от 4 до 30 тысяч рублей. Предложений у продавцов не много, может именно поэтому он не становится героем новостных сообщений о побеге или обнаружении.

Второе место – пауки, жуки и скорпионы

Мелкие представители животного мира продаются на разных площадках. Найти можно даже таракана лимонного цвета, а скорпионы, тарантулы, улитки, многоножки и жуки – представлены широко. Стоимость такой живности в сети начитается от 2 рублей – именно столько заводик просит за одного мучного таракана.

Первое место – лиса

Необычное объявление о продаже белой лисы было опубликовано на сайте «Юла».

«Лис. Добрый хитрый. Подлиза. И вор», — сообщил о нем продавец.

Чтобы купить лиса «снежной грузинской породы» пришлось бы потратить 70 тысяч рублей.

Найти на просторах интернета и у заводчиков упоминаний о продаже медведей, тигров, бегемотов и слонов нам не удалось.

Напомним, 6 ноября был опубликован топ гигантских судаков.