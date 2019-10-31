Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

По мнению главы региона, меры поддержки инвесторов в Новосибирской области серьёзно улучшены; объём государственной помощи увеличен до 5 миллиардов рублей.

В Новосибирске прошло заседание Совета по инвестициям под председательством губернатора Андрея Травникова. Речь на нём преимущественно шла о совершенствовании мер поддержки новосибирских инвесторов. Как доложил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, на эти цели объём государственной поддержки был увеличен в шесть раз – с 850 миллионов до 6 миллиардов рублей.

«Принятие решений становится более объективным, разработана чёткая формула подсчёта баллов по отношению к каждому проекту. Значительно увеличен лимит налоговых преференций. Фактически сегодня лимит безграничный по налоговым преференциям, если потребуется его ещё расширить, если случится у нас такой мега-проект, мы готовы идти на такое решение. Основной смысл представленных изменений – максимально объективная, понятная и прозрачная процедура, и второе – везде, где возможно, мы максимально сняли искусственные ограничения по объёму поддержки», – отметил Андрей Травников.

Участники Совета поддержали строительство и модернизацию животноводческих комплексов в Маслянинском районе для ООО «Сибирская Нива»: проект также предусматривает покупку доильного и зерносушильного оборудования.

Кроме того, в 2019 году начнётся производство безалкогольных напитков ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Новосибирске. В документации проекта учитывается приобретение и установка линии по розливу безалкогольных напитков в алюминиевую банку мощностью 90 тысяч единиц продукции в час, расширение складских площадей.

На заседании также был рассмотрен проект по производству используемой в металлургии и пищевой промышленности диабазовой муки в рабочем посёлке «Горный».

Напомним, 17 октября губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации.