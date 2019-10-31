Лайфхак дня: как приучить ребёнка-школьника готовить

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Лайфхак дня: как приучить ребёнка-школьника готовитьРубрика: общество
07.11.2019 06:43
Фото с сайта pixabay.com
Основная задача, стоящая перед родителями, научить детей быть готовыми к взрослой жизни; самый первый навык, который должны усвоить ребята школьного возраста – приготовление пищи.
Заканчиваются школьные каникулы и пора научить ребёнка готовить. Для начала это могут быть простые блюда: омлет, варёный картофель; макароны. В первую очередь, нужно объяснить правила безопасности на кухни. Особенно это касается обращения с кипящей водой. Очень важно научить детей сливать воду с кастрюли. Для начала пусть потренируются на холодной воде.
Во-вторых, объясните детям, почему нужно пользоваться разными разделочными досками. Почему нужно тщательно мыть овощи и посуду для приготовления пищи, а также доски и ножи.
Также ребёнка нужно научить правильно, нарезать овощи, мясо, хлеб. И только после того, как ребёнок освоит эти, на взгляд взрослого, простые истины, можно приготовить вместе с ребёнком жареную курицу или говяжий стейк.
И, пожалуй, самое главное, не бойтесь, если ваш ребёнок в процессе будет путать последовательность готовки того или иного блюда. Поправляйте его, но только не кричите. Испугавшись, он может перевернуть кастрюлю с кипятком на себя или порезаться ножом.
Приятного аппетита.
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Анатолий Якимов
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