Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

фото пресс-службы западно-сибирской транспортной прокуратуры

«Боинг» совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиань; сработал датчик технической неисправности.

Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Томск – Фукуок, совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Китая. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту «Боинга» сработал датчик технической неисправности.

«В настоящее время пассажиры в аэропорту ожидают прибытия резервного воздушного судна, которым авиакомпания планирует отправить их к месту назначения», – отметили в пресс-службе ведомства.

На борту находились 241 пассажир и семь членов экипажа.

Напомним, 29 октября самолёт столкнулся с птицей во время посадки.