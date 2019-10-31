Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

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Летевший из Томска самолёт экстренно сел в КитаеРубрика: проиcшествия
06.11.2019 11:06
фото пресс-службы западно-сибирской транспортной прокуратуры
«Боинг» совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиань; сработал датчик технической неисправности.
Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Томск – Фукуок, совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Китая. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту «Боинга» сработал датчик технической неисправности.
«В настоящее время пассажиры в аэропорту ожидают прибытия резервного воздушного судна, которым авиакомпания планирует отправить их к месту назначения», – отметили в пресс-службе ведомства.
На борту находились 241 пассажир и семь членов экипажа.
Напомним, 29 октября самолёт столкнулся с птицей во время посадки.
Никита Минин
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