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Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия Новосибирска

Рубрика: общество

06.11.2019 14:48

Коллаж Сиб.фм

Вечный огонь провезут 7 ноября от завода имени Чкалова до Монумента Славы в Новосибирске; символ памяти доставят на бронетранспортёре. 

Более 13 тысяч километров преодолеет бронетранспортёр, который 7 октября провезёт частицу Вечного огня к Монументу Славы в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы. 

«В 11:20 БТР выдвинется от завода имени Чкалова, затем пройдёт по проспекту Дзержинского, улицам Красина и Фрунзе, через площадь Кондратюка, по проспекту Димитрова и Димитровскому мосту, проезду Энергетиков до площади Труда, по улице Станиславского до Монумента Славы», – рассказали в администрации.

В мэрии уточнили, что средняя скорость движения бронетранспортёра – 35 километров в час.

Вечный огонь из Москвы в Новосибирск привезут на обновлённый в этом году мемориальный комплекс «Монумент Славы». Так Новосибирск одним из первых городов России поднимает эстафету празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Напомним, ранее власти региона рассказали о церемонии повторного зажжения Вечного огня. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область

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Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия Новосибирска

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сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

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сегодня 12:36 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

сегодня 12:12 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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