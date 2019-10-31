Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия Новосибирска

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Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия НовосибирскаРубрика: общество
06.11.2019 14:48
Коллаж Сиб.фм
Вечный огонь провезут 7 ноября от завода имени Чкалова до Монумента Славы в Новосибирске; символ памяти доставят на бронетранспортёре.
Более 13 тысяч километров преодолеет бронетранспортёр, который 7 октября провезёт частицу Вечного огня к Монументу Славы в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.
«В 11:20 БТР выдвинется от завода имени Чкалова, затем пройдёт по проспекту Дзержинского, улицам Красина и Фрунзе, через площадь Кондратюка, по проспекту Димитрова и Димитровскому мосту, проезду Энергетиков до площади Труда, по улице Станиславского до Монумента Славы», – рассказали в администрации.
В мэрии уточнили, что средняя скорость движения бронетранспортёра – 35 километров в час.
Вечный огонь из Москвы в Новосибирск привезут на обновлённый в этом году мемориальный комплекс «Монумент Славы». Так Новосибирск одним из первых городов России поднимает эстафету празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Напомним, ранее власти региона рассказали о церемонии повторного зажжения Вечного огня.
Мария Машанова
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