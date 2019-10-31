Мужчина погиб в пожаре в Новосибирске

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Мужчина погиб в пожаре в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
06.11.2019 08:29
Фото Pixabay
Возгорание произошло накануне ночью; мужчина задохнулся угарным газом.
Квартира в жилом доме на улице Космонавтов, 1а на станции Мочище Новосибирской области загорелась вечером 5 ноября. В пожаре погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, потерпевший скончался от отравления угарным газом, ещё одна женщина получила ожоги.
Из пятиэтажного горящего дома эвакуировали 20 человек, на месте происшествия работали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В результате пожара полностью сгорела комната на втором этаже площадью 18 квадратных метров. Причины возгорания выясняются.
Напомним, на прошлой неделе на крупном пожаре в Кемеровской области погиб мужчина.
Эмиль Фукс
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