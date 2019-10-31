Спасатели рассказали подробности гибели мужчины в гараже в Новосибирске

фото из группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»

Тело 44-летнего мужчины обнаружили спасатели в автомобильном гараже в Новосибирске; водитель надышался угарным газом.

Житель Новосибирска погиб вечером 5 ноября в собственном гараже по улице Софийской. Его тело обнаружили спасатели, прибывшие по обращению родственников мужчины. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

«Незамедлительно в Советский район города выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место происшествия, спасатели провели разведку. На месте, возле гаража, находились сотрудники отдела полиции и бригада врачей скорой помощи, а также родственники мужчины. Спасатели обеспечили доступ в гараж, провели его осмотр и проветривание от угарного газа. К сожалению, мужчина погиб, и ему ничем нельзя было помочь», – говорится в паблике МАСС.

Напомним, 4 ноября спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с балкона четвёртого этажа.