Спасатели рассказали подробности гибели мужчины в гараже в Новосибирске

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Спасатели рассказали подробности гибели мужчины в гараже в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
06.11.2019 15:19
фото из группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»
Тело 44-летнего мужчины обнаружили спасатели в автомобильном гараже в Новосибирске; водитель надышался угарным газом.
Житель Новосибирска погиб вечером 5 ноября в собственном гараже по улице Софийской. Его тело обнаружили спасатели, прибывшие по обращению родственников мужчины. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
«Незамедлительно в Советский район города выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место происшествия, спасатели провели разведку. На месте, возле гаража, находились сотрудники отдела полиции и бригада врачей скорой помощи, а также родственники мужчины. Спасатели обеспечили доступ в гараж, провели его осмотр и проветривание от угарного газа. К сожалению, мужчина погиб, и ему ничем нельзя было помочь», – говорится в паблике МАСС.
Напомним, 4 ноября спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с балкона четвёртого этажа.
Мария Машанова
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