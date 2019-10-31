Неизвестный сбил мужчину насмерть и скрылся в Новосибирске

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Неизвестный сбил мужчину насмерть и скрылся в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
06.11.2019 08:44
Фото Pixabay
ДТП произошло накануне ночью; личность водителя и потерпевшего не установлена.
Мужчина погиб в ночном ДТП, которое произошло на улице Кедровой, 71 в Заельцовском районе Новосибирска. Инцидент произошёл 5 ноября около 22:00. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, водитель скрылся с места происшествия. Мужчина, которому на вид около 50 лет, скончался на месте от полученных травм.
"5 ноября в 21.55 в Заельцовском районе у дома 71 по улице Кедровая неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, следовавший со стороны 1-го Мочищенского шоссе в сторону улицы Кубовая, совершил наезд на неустановленного мужчину (на вид около 50 лет), который от полученных травм скончался на месте", — добавили в пресс-службе ведомства.
Водитель объявлен в розыск, подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, накануне ДТП с грузовиком в Новосибирске устроило серьёзный затор.
Эмиль Фукс
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