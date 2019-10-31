Новая заправка электромобилей в Новосибирске оказалась вне закона

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске, заправляя автомобиль, можно нарваться на штраф; уникальную для города электрозаправку установили с нарушениями.

На заправку электрокара уходит в среднем около получаса, но этого времени достаточно, чтобы получить штраф от автоинспектора на улице Орджоникидзе в Новосибирске. Об этом жители города сообщили в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Владельцы электрокаров, останавливаясь для подзарядки автомобиля, попадают в зону действия знака «Остановка для инвалидов». Штраф за стоянку в таком месте – 5 тысяч рублей.

В ближайшее время власти пообещали разрешить сложившуюся ситуацию в пользу владельцев электрокаров. Возможно, рядом с остановкой появится дополнительный дорожный знак.

Напомним, 5 ноября в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска сообщили о запуске электрозаправки в Центральном районе, в дальнейшем запланировано установить такие заправочные станции по всему городу.