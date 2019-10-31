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Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы

Рубрика: общество

07.11.2019 07:40

ФОТО PIXABAY.COM

Столица Сибири попала в топ-3 городов России, авиабилеты в которые чаще всего приобретают иностранцы; раньше третью позицию рейтинга занимал Калининград. 

Новосибирск потеснил Калининград в списке городов-лидеров по популярности среди иностранных туристов. Столица Сибири находится сейчас на третьей строчке рейтинга, в котором первая и вторая позиция традиционно за Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

"Москва и Петербург раньше также занимали лидирующие позиции, а вот Новосибирск потеснил Калининград, который опустился на строчку ниже по сравнению с прошлым годом", — говорится в заключении экспертов.

Также интерес у иностранцев в 2019 году вызывали такие российские города как Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток. 

Напомним, на днях стало известно, что Новосибирск оказался в хвосте рейтинга по количеству камер фиксации нарушений на автодорогах. 

Мария Машанова

Теги: рейтинг Новосибирск

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Предложить новость

Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы

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Новосибирский студент стал чемпионом Европы по панкратиону

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сегодня 06:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:02 Афиша 0 Коммент.

Колючие, ядовитые, скользкие: топ-5 необычных домашних животных, которых можно купить в Новосибирске

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирских водителей назвали самыми безаварийными

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

Предприниматель в Новосибирске шесть лет бегал от приставов, чтобы не платить алименты

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Кадры обрушения аварийной девятиэтажки попали в сеть

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

"Гражданская оборона" отметит 35-летие концертом в Новосибирске

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

«Безумное чаепитие»: почему маленький праздник в новосибирской школе обернулся большим скандалом

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Диабазовую муку и кислотоупорный клей-затирку будет выпускать первый инвестор новосибирской ТОСЭР «Горный»

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молока

вчера 17:49 Политика 0 Коммент.

Бюджет согласия и взаимопонимания поддержали новосибирские общественники на публичных слушаниях

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

вчера 16:31 Общество 0 Коммент.

Новая заправка электромобилей в Новосибирске оказалась вне закона

вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

Собакам негде жить: приют под Новосибирском просит помощи

вчера 16:08 Общество 0 Коммент.

Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия Новосибирска

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска в выходные предлагают проверить здоровье

вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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