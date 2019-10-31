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Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцыРубрика: общество
07.11.2019 07:40
ФОТО PIXABAY.COM
Столица Сибири попала в топ-3 городов России, авиабилеты в которые чаще всего приобретают иностранцы; раньше третью позицию рейтинга занимал Калининград.
Новосибирск потеснил Калининград в списке городов-лидеров по популярности среди иностранных туристов. Столица Сибири находится сейчас на третьей строчке рейтинга, в котором первая и вторая позиция традиционно за Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.
"Москва и Петербург раньше также занимали лидирующие позиции, а вот Новосибирск потеснил Калининград, который опустился на строчку ниже по сравнению с прошлым годом", — говорится в заключении экспертов.
Также интерес у иностранцев в 2019 году вызывали такие российские города как Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.
Напомним, на днях стало известно, что Новосибирск оказался в хвосте рейтинга по количеству камер фиксации нарушений на автодорогах.
Мария Машанова
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Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молока
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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