Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы

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Столица Сибири попала в топ-3 городов России, авиабилеты в которые чаще всего приобретают иностранцы; раньше третью позицию рейтинга занимал Калининград.

Новосибирск потеснил Калининград в списке городов-лидеров по популярности среди иностранных туристов. Столица Сибири находится сейчас на третьей строчке рейтинга, в котором первая и вторая позиция традиционно за Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

"Москва и Петербург раньше также занимали лидирующие позиции, а вот Новосибирск потеснил Калининград, который опустился на строчку ниже по сравнению с прошлым годом", — говорится в заключении экспертов.

Также интерес у иностранцев в 2019 году вызывали такие российские города как Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.

Напомним, на днях стало известно, что Новосибирск оказался в хвосте рейтинга по количеству камер фиксации нарушений на автодорогах.