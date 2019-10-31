Новосибирск: события 7 ноября

Фото с сайтов pixabay.ru, kraeved.ngonb.ru Сиб.фм

Ещё 15 лет назад, день 7 ноября был красным днём календаря; однако сегодня это обыкновенный будний день.

Инвестиции в сельское хозяйство

В 11:00 министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко расскажет о реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона, а также о мерах государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Пресс-конференция состоится по адресу: улица Фрунзе, 5, офис 545.

Вечный огонь

В 12:00 на Монументе Славы в Новосибирске вновь зажгут Вечный огонь. Он был потушен на время реконструкции мемориала. Как и 52 года назад символ памяти через весь город провезут на бронетранспортёре: от авиазавода имени Чкалова до Сквера Славы. Вечный огонь будет зажжён от специально привезённой в Новосибирск лампады, куда перенёс частицу огня с Могилы Неизвестного солдата Василий Лановой.

Документальное кино

В 16:30 в кинотеатре «Синима» состоится премьерный показ фильма об участниках Великой Отечественной войны. В фильме Раисы Ерназаровой «Бессмертный полк села Камышенка» наши современники рассказали о своих отцах, дедах, дядьях, бабушках и прабабушках. Благодаря сельским энтузиастам удалось увидеть фотографии тех далеких военных лет, увидеть, как жили сибиряки, а также прочувствовать былой дух общности и патриотизма, объединявший людей.

Адрес: улица Каинская, 4.

Коллективу – 30 лет

В 19:00 в ДК Железнодорожников состоится юбилейный концерт ансамбля «Чалдоны», который был создан 30 лет назад. «Вечерошная Хороводица» — это калейдоскоп самых ярких и лучших концертных номеров, в котором успешно переплелись жанровые фольклорные песни, авторские произведения поэтов и композиторов Сибири, и конечно же, традиционные казачьи песни и танцы.

Адрес: Челюскинцев, 11