Новосибирск: события 7 ноября

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Новосибирск: события 7 ноябряРубрика: афиша, общество
07.11.2019 06:02
Фото с сайтов pixabay.ru, kraeved.ngonb.ru Сиб.фм
Ещё 15 лет назад, день 7 ноября был красным днём календаря; однако сегодня это обыкновенный будний день.
Инвестиции в сельское хозяйство
В 11:00 министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко расскажет о реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона, а также о мерах государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей.
Пресс-конференция состоится по адресу: улица Фрунзе, 5, офис 545.
Вечный огонь
В 12:00 на Монументе Славы в Новосибирске вновь зажгут Вечный огонь. Он был потушен на время реконструкции мемориала. Как и 52 года назад символ памяти через весь город провезут на бронетранспортёре: от авиазавода имени Чкалова до Сквера Славы. Вечный огонь будет зажжён от специально привезённой в Новосибирск лампады, куда перенёс частицу огня с Могилы Неизвестного солдата Василий Лановой.
Документальное кино
В 16:30 в кинотеатре «Синима» состоится премьерный показ фильма об участниках Великой Отечественной войны. В фильме Раисы Ерназаровой «Бессмертный полк села Камышенка» наши современники рассказали о своих отцах, дедах, дядьях, бабушках и прабабушках. Благодаря сельским энтузиастам удалось увидеть фотографии тех далеких военных лет, увидеть, как жили сибиряки, а также прочувствовать былой дух общности и патриотизма, объединявший людей.
Адрес: улица Каинская, 4.
Коллективу – 30 лет
В 19:00 в ДК Железнодорожников состоится юбилейный концерт ансамбля «Чалдоны», который был создан 30 лет назад. «Вечерошная Хороводица» — это калейдоскоп самых ярких и лучших концертных номеров, в котором успешно переплелись жанровые фольклорные песни, авторские произведения поэтов и композиторов Сибири, и конечно же, традиционные казачьи песни и танцы.
Адрес: Челюскинцев, 11
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молока
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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