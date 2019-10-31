Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Пожилая женщина упала в яму с горячей водой накануне; 89-летняя пенсионерка из Новосибирска получила ожоги 40 % тела.

Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку после сообщений СМИ о падении 89-летней бабушки в яму с кипятком. Инцидент произошёл накануне, 5 ноября. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

«Прокурор Кировского района г. Новосибирска организовал проверку сведений СМИ о полученных 89-летней женщиной ожогах в результате падения в яму с кипятком на улице Костычева. Прокуратура оценит действия ответственных за ремонт и содержание теплотрассы, прилежащей территории должностных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее очевидцы сообщали, что пострадавшая получила ожоги 40 % тела.

«В субботу вечером прорвало отопление около частного дома. Улица освещается плохо, в темноте бабушка 89 лет слишком близко подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40 % тела. Находится на искусственной вентиляции лёгких в реанимации», – писал тогда автор поста в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Предварительно установлено, что повреждённая труба принадлежит владельцам частных домов в Кировском районе.

Напомним, в сентябре женщина с малолетним ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирска.