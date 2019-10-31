3 балла
-1
63.25 70.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

Видео: песец и автомобиль устроили гонку на трассе в Сибири

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Сибиряков шокировала цена бутылки коньяка

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

Две тысячи доз в день: интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Двое охотников из Новосибирской области пропали без вести почти неделю назад

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирского парапланериста наказали за полёт с вершины Белухи

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Неизвестный сбил мужчину насмерть и скрылся в Новосибирске

сегодня 08:44 Хроника 0 Коммент.

Мужчина погиб в пожаре в Новосибирске

сегодня 08:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 6 ноября

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки

сегодня 07:07 Общество 1 Коммент.

Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадков

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как создать свой мем

сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

Четверо детей отравились тосолом: один в реанимации

вчера 21:06 Общество 0 Коммент.

Не клеймо, а шанс на развитие: новосибирские школы не считают позором попадание в «чёрный список»

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

Рубрика: проиcшествия

06.11.2019 10:57

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Пожилая женщина упала в яму с горячей водой накануне; 89-летняя пенсионерка из Новосибирска получила ожоги 40 % тела.

Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку после сообщений СМИ о падении 89-летней бабушки в яму с кипятком. Инцидент произошёл накануне, 5 ноября. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

«Прокурор Кировского района г. Новосибирска организовал проверку сведений СМИ о полученных 89-летней женщиной ожогах в результате падения в яму с кипятком на улице Костычева. Прокуратура оценит действия ответственных за ремонт и содержание теплотрассы, прилежащей территории должностных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования», – сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Ранее очевидцы сообщали, что пострадавшая получила ожоги 40 % тела.

«В субботу вечером прорвало отопление около частного дома. Улица освещается плохо, в темноте бабушка 89 лет слишком близко подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40 % тела. Находится на искусственной вентиляции лёгких в реанимации», – писал тогда автор поста в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Предварительно установлено, что повреждённая труба принадлежит владельцам частных домов в Кировском районе.

Напомним, в сентябре женщина с малолетним ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирска.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область прокуратура

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

Видео: песец и автомобиль устроили гонку на трассе в Сибири

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Сибиряков шокировала цена бутылки коньяка

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

Две тысячи доз в день: интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Двое охотников из Новосибирской области пропали без вести почти неделю назад

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирского парапланериста наказали за полёт с вершины Белухи

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Неизвестный сбил мужчину насмерть и скрылся в Новосибирске

сегодня 08:44 Хроника 0 Коммент.

Мужчина погиб в пожаре в Новосибирске

сегодня 08:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 6 ноября

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки

сегодня 07:07 Общество 1 Коммент.

Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадков

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как создать свой мем

сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

Четверо детей отравились тосолом: один в реанимации

вчера 21:06 Общество 0 Коммент.

Не клеймо, а шанс на развитие: новосибирские школы не считают позором попадание в «чёрный список»

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее

Новости по теме

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме сегодня 10:22 Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске сегодня 10:12 Сибиряков шокировала цена бутылки коньяка сегодня 10:04

Популярное

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артис...

Image

Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Ит...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепи...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Сотрудник «РЖД» продавал свой «авторитет» за 560 тысяч рублей

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской о...