Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

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Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипяткомРубрика: проиcшествия
06.11.2019 10:57
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Пожилая женщина упала в яму с горячей водой накануне; 89-летняя пенсионерка из Новосибирска получила ожоги 40 % тела.
Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку после сообщений СМИ о падении 89-летней бабушки в яму с кипятком. Инцидент произошёл накануне, 5 ноября. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.
«Прокурор Кировского района г. Новосибирска организовал проверку сведений СМИ о полученных 89-летней женщиной ожогах в результате падения в яму с кипятком на улице Костычева. Прокуратура оценит действия ответственных за ремонт и содержание теплотрассы, прилежащей территории должностных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования», – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее очевидцы сообщали, что пострадавшая получила ожоги 40 % тела.
«В субботу вечером прорвало отопление около частного дома. Улица освещается плохо, в темноте бабушка 89 лет слишком близко подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40 % тела. Находится на искусственной вентиляции лёгких в реанимации», – писал тогда автор поста в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Предварительно установлено, что повреждённая труба принадлежит владельцам частных домов в Кировском районе.
Напомним, в сентябре женщина с малолетним ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирска.
Эмиль Фукс
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