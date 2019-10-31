Новосибирских водителей назвали самыми безаварийными

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирск занял второе место среди других российских регионов по уровню безаварийности; ещё спокойнее ездят только в Омской области.

Самыми безопасными регионами России по уровню аварийности на дорогах стали Омская, Новосибирская и Самарская области. Такие данные опубликовали исследователи Национального рейтингового агентства, РАНХиГС и ВШЭ.



Специалисты оценили показания с приборов, установленных на 14 тысячах автомобилей — устройства собирали информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени, проведённом за рулем. На основании этих данных оценивался стиль вождения автомобилистов в разных регионах страны.



Субъектами с самым высоким уровнем аварийности признаны Чечня, Забайкальский край и Оренбургская область.

Напомним, каждую пятницу Сиб.фм публикует обзор самых масштабных аварий на дорогах Новосибирской области.