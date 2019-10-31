Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц

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Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улицРубрика: общество
06.11.2019 13:51
фото с сайта pixabay.com
Автодороги в двух районах Новосибирска закроют для движения 7 ноября; ограничения связаны с проведением публичных мероприятий.
Ограничение движения транспорта введут 7 ноября на нескольких улицах в Советском и Первомайском районах Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии.
Так, в Советском районе с 12:00 до 13:00 закроют проезд по Морскому проспекту на участке от улицы Терешковой до улицы Учёных; с 12:30 до 13:00 нельзя будет проехать по улице Ильича на участке от Морского проспекта до Весеннего проезда.
Ровно на полчаса – с 14:00 до 14:30, закроют для движения улицу Физкультурную на участке от Первомайской до улицы Героев Революции. Ограничение проезда будет действовать и на улице Маяковского — на отрезке от Физкультурной до Эйхе, а также на нечётной стороне улицы Эйхе – на участке от улицы Героев Революции до улицы Первомайской.
Как уточнили в мэрии Новосибирска, с 17:30 до 18:00 будет ограничено движение транспорта по проезжим частям между аллеями Красного проспекта от улицы Крылова до улицы Ядринцевской и на чётной стороне Красного проспекта – от улицы Ядринцевской до площади имени Ленина.
Напомним, 7 ноября на Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгут Вечный огонь.
Мария Машанова
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