4 балла
+2
63.25 70.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

Второй торговый форум открылся в Новосибирске

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Дроны помогут найти утечки на тепловых сетях Новосибирска

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

В Омске подросток пропал после школьных уроков

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова встретился с сыном в забайкальском СИЗО

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

«Случайно задел рукой»: кондуктору в Новосибирске грозит 20 лет по обвинению в домогательстве пассажирки

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

Гибель Натальи Устиновой: убийцы по-прежнему на свободе

сегодня 12:36 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

сегодня 12:12 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Сибиряков шокировала цена бутылки коньяка

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

Две тысячи доз в день: интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Двое охотников из Новосибирской области пропали без вести почти неделю назад

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц

Рубрика: общество

06.11.2019 13:51

фото с сайта pixabay.com

Автодороги в двух районах Новосибирска закроют для движения 7 ноября; ограничения связаны с проведением публичных мероприятий. 

Ограничение движения транспорта введут 7 ноября на нескольких улицах в Советском и Первомайском районах Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии. 

Так, в Советском районе с 12:00 до 13:00 закроют проезд по Морскому проспекту на участке от улицы Терешковой до улицы Учёных; с 12:30 до 13:00 нельзя будет проехать по улице Ильича на участке от Морского проспекта до Весеннего проезда.

Ровно на полчаса – с 14:00 до 14:30, закроют для движения улицу Физкультурную на участке от Первомайской до улицы Героев Революции. Ограничение проезда будет действовать и на улице Маяковского — на отрезке от Физкультурной до Эйхе, а также на нечётной стороне улицы Эйхе – на участке от улицы Героев Революции до улицы Первомайской.

Как уточнили в мэрии Новосибирска, с 17:30 до 18:00 будет ограничено движение транспорта по проезжим частям между аллеями Красного проспекта от улицы Крылова до улицы Ядринцевской и на чётной стороне Красного проспекта – от улицы Ядринцевской до площади имени Ленина.

Напомним, 7 ноября на Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгут Вечный огонь. 

Мария Машанова

Теги: дороги Новосибирская область перекрытие

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

Второй торговый форум открылся в Новосибирске

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Дроны помогут найти утечки на тепловых сетях Новосибирска

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

В Омске подросток пропал после школьных уроков

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова встретился с сыном в забайкальском СИЗО

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

«Случайно задел рукой»: кондуктору в Новосибирске грозит 20 лет по обвинению в домогательстве пассажирки

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

Гибель Натальи Устиновой: убийцы по-прежнему на свободе

сегодня 12:36 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

сегодня 12:12 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Сибиряков шокировала цена бутылки коньяка

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

Две тысячи доз в день: интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Двое охотников из Новосибирской области пропали без вести почти неделю назад

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.09.2019

К зиме готовы

Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее
Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
26.10.2018

К 100-летию ВЛКСМ: вредные привычки комсомола

Пили и кур...

Читать далее
Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Читать далее

Новости по теме

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы сегодня 14:29 Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку сегодня 12:12 Неизвестный сбил мужчину насмерть и скрылся в Новосибирске сегодня 08:44

Популярное

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артис...

Image

Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Ит...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепи...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

Сотрудник «РЖД» продавал свой «авторитет» за 560 тысяч рублей