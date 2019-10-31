Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

Фото Валерия Кламма со платформы «народного финансирования» проектов planeta.ru

Фотограф Валерий Кламм из Новосибирска приглашён на масштабную шанхайскую выставку, для участия в мероприятии ему нужно собрать 160 тысяч рублей.

Почти 21 тысячу рублей из необходимых 160 тысяч собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru новосибирский фотограф, основатель фотоблога о провинции «Родинка на карте» Валерий Кламм. Деньги необходимы для печати работ, а также оплаты организационных сборов для участия в крупной арт-ярмарке в Шанхае, организованной The Global Art Agency. Об этом Кламм рассказал в описании проекта.

«Я основатель "Родинок на карте" – фотоблога о провинции, считаю фотографию её тихим голосом. Помогите ему прозвучать на Shanghai Art Fair – рядом с эпатажными Хёрстом и Мураками», – написал фотограф.

Он отметил, что участие в выставке оценивает как возможность «протестировать и ценность – цену сделанного на глобальной шкале», а также возможность найти на внешних рынках ресурсы для перезапуска и новой жизни проекта про «локальное».

К тому же, как видно из списка участников, снимки новосибирца будут размещены рядом с работами эпатажных Дэмиена Хёрста и Такаши Мураками.

Регистрационные сборы – около 140 тысяч рублей – фотограф оплатил самостоятельно, приобрести авиабилеты помогла коммерческая компания.

«Все остальные расходы – печать фотографий и их "упаковка" для показа на стенде, таможенные сборы, необходимые затраты для участия в выставке, дополнительные услуги организаторов, от которых невозможно отказаться, – мне ещё предстоят. Сумма составит около 160 тысяч рублей», – рассказал фотограф.

Поддержать сибиряка можно, пройдя по ссылке.

Напомним, ранее новосибирский фотограф запечатлел панораму металлургического комбината в Челябинске.