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Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

Рубрика: общество

06.11.2019 16:31

Фото Валерия Кламма со платформы «народного финансирования» проектов planeta.ru

Фотограф Валерий Кламм из Новосибирска приглашён на масштабную шанхайскую выставку, для участия в мероприятии ему нужно собрать 160 тысяч рублей. 

Почти 21 тысячу рублей из необходимых 160 тысяч собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru новосибирский фотограф, основатель фотоблога о провинции «Родинка на карте» Валерий Кламм. Деньги необходимы для печати работ, а также оплаты организационных сборов для участия в крупной арт-ярмарке в Шанхае, организованной The Global Art Agency. Об этом Кламм рассказал в описании проекта. 

«Я основатель "Родинок на карте" – фотоблога о провинции, считаю фотографию её тихим голосом. Помогите ему прозвучать на Shanghai Art Fair – рядом с эпатажными Хёрстом и Мураками», – написал фотограф. 

Он отметил, что участие в выставке оценивает как возможность «протестировать и ценность – цену сделанного на глобальной шкале», а также возможность найти на внешних рынках ресурсы для перезапуска и новой жизни проекта про «локальное». 

К тому же, как видно из списка участников, снимки новосибирца будут размещены рядом с работами эпатажных Дэмиена Хёрста и Такаши Мураками. 

Регистрационные сборы – около 140 тысяч рублей – фотограф оплатил самостоятельно, приобрести авиабилеты помогла коммерческая компания. 

«Все остальные расходы – печать фотографий и их "упаковка" для показа на стенде, таможенные сборы, необходимые затраты для участия в выставке, дополнительные услуги организаторов, от которых невозможно отказаться, – мне ещё предстоят. Сумма составит около 160 тысяч рублей», – рассказал фотограф.

Поддержать сибиряка можно, пройдя по ссылке.

Напомним, ранее новосибирский фотограф запечатлел панораму металлургического комбината в Челябинске. 

Мария Машанова

Теги: выставка Новосибирск фотограф

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Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новая заправка электромобилей в Новосибирске оказалась вне закона

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сегодня 16:08 Общество 0 Коммент.

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Дроны помогут найти утечки на тепловых сетях Новосибирска

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:36 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

сегодня 12:12 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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