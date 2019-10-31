Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

Лента новостейПредложить новость
Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске
Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев
В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы
Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц
Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области
Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку
ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в ШанхаеРубрика: общество
06.11.2019 16:31
Фото Валерия Кламма со платформы «народного финансирования» проектов planeta.ru
Фотограф Валерий Кламм из Новосибирска приглашён на масштабную шанхайскую выставку, для участия в мероприятии ему нужно собрать 160 тысяч рублей.
Почти 21 тысячу рублей из необходимых 160 тысяч собрал на краудфандинговой платформе Planeta.ru новосибирский фотограф, основатель фотоблога о провинции «Родинка на карте» Валерий Кламм. Деньги необходимы для печати работ, а также оплаты организационных сборов для участия в крупной арт-ярмарке в Шанхае, организованной The Global Art Agency. Об этом Кламм рассказал в описании проекта.
«Я основатель "Родинок на карте" – фотоблога о провинции, считаю фотографию её тихим голосом. Помогите ему прозвучать на Shanghai Art Fair – рядом с эпатажными Хёрстом и Мураками», – написал фотограф.
Он отметил, что участие в выставке оценивает как возможность «протестировать и ценность – цену сделанного на глобальной шкале», а также возможность найти на внешних рынках ресурсы для перезапуска и новой жизни проекта про «локальное».
К тому же, как видно из списка участников, снимки новосибирца будут размещены рядом с работами эпатажных Дэмиена Хёрста и Такаши Мураками.
Регистрационные сборы – около 140 тысяч рублей – фотограф оплатил самостоятельно, приобрести авиабилеты помогла коммерческая компания.
«Все остальные расходы – печать фотографий и их "упаковка" для показа на стенде, таможенные сборы, необходимые затраты для участия в выставке, дополнительные услуги организаторов, от которых невозможно отказаться, – мне ещё предстоят. Сумма составит около 160 тысяч рублей», – рассказал фотограф.
Поддержать сибиряка можно, пройдя по ссылке.
Напомним, ранее новосибирский фотограф запечатлел панораму металлургического комбината в Челябинске.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске
Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев
В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы
Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц
Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области
Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку
ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное