Новосибирский студент стал чемпионом Европы по панкратиону

Фото с сайта Федерации панкратиона НСО

Студент из Новосибирской области Роман Литвинов завоевал титул Чемпиона Европы по панкратиону; итог его выступления на соревнованиях в Румынии — две золотые и две бронзовые медали.

Кандидат в мастера спорта по панкратиону Роман Литвинов из Новосибирской области в составе сборной России выступил на Чемпионате Европы по панкратиону в Румынии. С соревнований студент Куйбышевского политехнического колледжа вернулся в четырьмя медалями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соревнования проходили с участием более 150 спортсменов из России, Германии, Румынии, Литвы, Греции, Болгарии, Уганды, Италии.

"В сборную России вошли четыре спортсмена из Москвы, два из Ставрополя, а также два спортсмена из Новосибирской области. Регион на чемпионате Европы представляли призёры и победители международного турнира «Кубок Золотого Шлема» СПК «Сибирский тигр Куйбышевского района» Новосибирской области: кандидат в мастера спорта по панкратиону Роман Литвинов (Куйбышевский политехнический колледж) и кандидат в мастера спорта по панкратиону Андрей Шабанов (сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский»)", — уточнили в пресс-службе.

По результатам соревнований сборная России завоевала 28 медалей — 17 золотых, 8 серебряных и три бронзовых.

Проведя десять боёв, Роман Литвинов завоевал титул Чемпиона Европы по панкратиону. В копилку его наград добавились две золотые и две бронзовые медали.

Напомним, в сентябре стало известно о свадьбе новосибирского борца Романа Власова.