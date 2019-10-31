Новосибирского парапланериста наказали за полёт с вершины Белухи

фото западно-сибирской транспортной прокуратуры

Прокуратурой проведена проверка соблюдения закона по факту использования воздушного пространства; мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Правоохранители решили наказать парапланериста из Новосибирска за незаконный полёт с вершины горы Белуха. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что 26 августа текущего года житель Новосибирска на принадлежащем ему летательном аппарате – параплане (Sky-Descent), взлетев с вершины горы Белуха, произвел полёт над территорией Усть-Коксинского района Республики Алтай. Вопреки требованиям закона пилот не получил разрешения органов аэронавигации на использование воздушного пространства», — отметили в ведомстве.

В итоге было принято решение оштрафовать сибиряка на 30 тысяч рублей.

Напомним, в августе впервые за 19 лет вершина Белухи покорилась парапланеристу из Новосибирска.