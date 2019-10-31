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Новосибирского парапланериста наказали за полёт с вершины Белухи

Рубрика: общество, проиcшествия

06.11.2019 08:58

фото западно-сибирской транспортной прокуратуры

Прокуратурой проведена проверка соблюдения закона по факту использования воздушного пространства; мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Правоохранители решили наказать парапланериста из Новосибирска за незаконный полёт с вершины горы Белуха. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что 26 августа текущего года житель Новосибирска на принадлежащем ему летательном аппарате – параплане (Sky-Descent), взлетев с вершины горы Белуха, произвел полёт над территорией Усть-Коксинского района Республики Алтай. Вопреки требованиям закона пилот не получил разрешения органов аэронавигации на использование воздушного пространства», — отметили в ведомстве.

В итоге было принято решение оштрафовать сибиряка на 30 тысяч рублей.

Напомним, в августе впервые за 19 лет вершина Белухи покорилась парапланеристу из Новосибирска. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область параплан

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сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:29 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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