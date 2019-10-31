Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова встретился с сыном в забайкальском СИЗО

Скриншот видео издания «Вечорка»

Салим Шамсутдинов, отец срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь сослуживцев, навестил сына в следственном изоляторе Читы; мужчина пообщался с местными журналистами.

Отец 20-летнего Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября открыл огонь по сослуживцам в воинской части посёлка Горного в Забайкалье, рассказал, что во время разговора в СИЗО-1 города Читы сын дал понять – «его довели до крайней точки». Об этом Салим Шамсутдинов заявил в видеоинтервью изданию «Вечорка».

«Он прямо не сказал об этом, но дал понять, что его довели, до крайней точки», – объяснил отец.

По словам мужчины, после случившегося у сына изменился взгляд.

«Это уже взгляд не парня, а взрослого человека. Никаких психологических расстройств я у него не заметил», – сказал Шамсутдинов-старший.

Отец даже добавил, что находящийся под следствием сын отметил хорошие условия содержания в СИЗО.

«Говорит, тут кормят лучше, чем в армии», – отметил отец срочника.

Салим Шамсутдинов также уточнил, что свидания с сыном ему разрешены раз в месяц. Но ездить в Забайкалье регулярно он не сможет, потому что билеты до Забайкалья обходятся недёшево.

«Но на суд обязательно приеду», – добавил родственник.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как на Алтае хоронили троих срочников, погибших в воинской части Забайкалья.