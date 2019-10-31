Погода в Новосибирске 7 ноября: пасмурно и небольшой дождь

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Погода в Новосибирске 7 ноября: пасмурно и небольшой дождьРубрика: общество
07.11.2019 07:01
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске в четверг, 7 ноября, ожидается пасмурная погода; вечером возможен небольшой дождь.
Небо, затянутое облаками и вечерний дождь ожидают новосибирцев в четверг, 7 ноября. По данным сайта gismeteo.ru ночные температуры будут уже отрицательными -2… 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +2…+4 градусов.
Ветер ожидается юго-западный 6-8 метров в секунду с порывами до 13-15. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба к вечеру будет слабо падать.
Напомним, 5 ноября в Новосибирске была зафиксирована отрицательная дневная температура.
Анатолий Якимов
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