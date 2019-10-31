Предприниматель в Новосибирске шесть лет бегал от приставов, чтобы не платить алименты

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Почти 700 тысяч рублей задолжал своему ребёнку новосибирец; мужчина шесть лет не платил алименты.

Пойти на крайние меры вынудил судебных приставов новосибирский предприниматель, который много лет уклонялся от оплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребёнку. Только угроза ареста банковских счетов заставила мужчину погасить долг. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, должник долгое время нигде официально не работал, алименты выплачивал нерегулярно, иногда по 500 рублей в месяц, накопив задолженность перед своим ребенком почти 680 тыс. рублей.

В 2019 году мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

"Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на все имеющиеся у него счета, тем самым «заблокировав» его деятельность", — уточнили в пресс-службе.

Эта мера заставила должника погасить задолженность по алиментам в сумме 680 тысяч рублей в полном объёме.

Напомним, в октября Сиб.фм составил рейтинг хитростей, на которые вынуждены идти судебные приставы, чтобы заставить должников платить по счетам.