Пьяный сибиряк расчленил своего сына и расстался с жизнью сам

фото с сайта pixabay.com

В Сибири возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя; преступника нашли – он мёртв.

В Хакасии мужчина убил своего 23-летнего сына, расчленил тело и закопал его на заброшенной ферме. После этого сибиряк совершил суицид у себя дома в городе Абазы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

«По факту убийства молодого человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело», – отметили в ведомстве.

Напомним, 31 октября стало известно, что пьяный омич убил своего лжеотца после 10 бутылок водки.