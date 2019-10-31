Пьяный сибиряк расчленил своего сына и расстался с жизнью сам

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Пьяный сибиряк расчленил своего сына и расстался с жизнью самРубрика: проиcшествия
06.11.2019 09:44
фото с сайта pixabay.com
В Сибири возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя; преступника нашли – он мёртв.
В Хакасии мужчина убил своего 23-летнего сына, расчленил тело и закопал его на заброшенной ферме. После этого сибиряк совершил суицид у себя дома в городе Абазы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
«По факту убийства молодого человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело», – отметили в ведомстве.
Напомним, 31 октября стало известно, что пьяный омич убил своего лжеотца после 10 бутылок водки.
Никита Минин
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Лента новостей
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