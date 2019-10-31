Сбербанк и «Брусника. Сибакадемстрой» снизили ставку по ипотеке до 3,4 %

5 баллов
+2
63.59 70.43
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Чистая питьевая вода» появится в Новосибирске

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новая заправка электромобилей в Новосибирске оказалась вне закона

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

Собакам негде жить: приют под Новосибирском просит помощи

сегодня 16:08 Общество 0 Коммент.

Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия Новосибирска

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска в выходные предлагают проверить здоровье

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы

сегодня 14:29 Общество 1 Коммент.

Второй торговый форум открылся в Новосибирске

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Дроны помогут найти утечки на тепловых сетях Новосибирска

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова встретился с сыном в забайкальском СИЗО

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

Гибель Натальи Устиновой: убийцы по-прежнему на свободе

сегодня 12:36 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

сегодня 12:12 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Сбербанк и «Брусника. Сибакадемстрой» снизили ставку по ипотеке до 3,4 %

Рубрика: бизнес

06.11.2019 14:57

Фото предоставлено Сбербанком России

Специальные условия распространяются на семьи с детьми; программа действует на покупку квартир в новом проекте застройщика, который возводится при проектном финансировании Сбербанка, а продажа квартир ведётся по новой системе взаимодействия через эскроу-счета.

Сбербанк и «Брусника. Сибакадемстрой» объявляют о дополнительном снижении ставки по ипотеке для семей, подпадающих под программу «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Программа распространяется на семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Для них при покупке квартиры в новом объекте застройщика – квартале «На Никитина» – ставка по ипотеке будет составлять от 3,4 % годовых. Строительство квартала ведётся при проектном финансировании Сбербанка, продажа квартир осуществляется в полном соответствии со всеми требованиями ФЗ-214 – через эскроу-счета.

Такие условия по ипотеке будут действовать весь период действия кредита, который может составить до 30 лет. Ипотеку можно оформить на сумму до 6 миллионов рублей, минимальный первоначальный взнос – 20 % от стоимости жилья.

Проект застройщика, на который распространяются специальные условия, рассчитан на 1100 жителей и будет сдаваться в три этапа. В настоящее время ведётся строительство первой очереди, ввод в эксплуатацию которой запланирован на четвёртый квартал 2021 года.

Мария Ромчанова, директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы продолжаем работать над повышением доступности жилья и с удовольствием объявляем о дополнительном дисконте для семей с детьми, которые теперь могут рассчитывать на получение ипотеки по беспрецедентной ставке – от 3,4 % годовых. Снижение ставок в совокупности с удобным оформлением ипотеки онлайн на DomClick.ru позволит многим решить свой квартирный вопрос уже в этом году».

Напомним, с 1 октября 2019 года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3 % годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 8,8 %. Минимальная ставка рассчитывается с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3 % на "ДомКлик"». Клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5 %.

Снижение коснулось и размера первоначального взноса – теперь он составляет 10 % для зарплатных клиентов.

Рассчитать условия кредита, подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой, а также рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на DomClick.ru. Там же можно получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, заказать справку или согласие банка, находясь в любой точке мира. И в течение 5-10 минут получить ответ и все необходимые документы, не тратя время на поездки в банк.

Напомним, 4 ноября в новосибирском Сквере Славы открыли детскую площадку, построенную при финансовой поддержке Сбербанка.

Анатолий Якимов

Теги: ипотека Сбербанк Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Чистая питьевая вода» появится в Новосибирске

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф попросил земляков помочь ему «прозвучать» на арт-выставке в Шанхае

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Новая заправка электромобилей в Новосибирске оказалась вне закона

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

Собакам негде жить: приют под Новосибирском просит помощи

сегодня 16:08 Общество 0 Коммент.

Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Маршрут движения Вечного огня опубликовала мэрия Новосибирска

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска в выходные предлагают проверить здоровье

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы

сегодня 14:29 Общество 1 Коммент.

Второй торговый форум открылся в Новосибирске

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Дроны помогут найти утечки на тепловых сетях Новосибирска

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова встретился с сыном в забайкальском СИЗО

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских водителей отправили в объезд: 7 ноября в городе перекроют несколько улиц

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

Гибель Натальи Устиновой: убийцы по-прежнему на свободе

сегодня 12:36 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку

сегодня 12:12 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.07.2018

Кредитные метры

Новосибирцы набрали ипотечных кредитов на 134,4 млрд рублей, ...

Читать далее
Image
26.06.2018

Карты под контролем

С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...

Читать далее
Image
18.04.2018

Квадратные метры стремятся вверх

Стоимость жилья в Новосибирск...

Читать далее
Image
24.03.2016

Как получить возможность снизить затраты на расчётно-кассовое обслуживание

Способы э...

Читать далее
Image
23.10.2014

Отраслевой экспертный подход к развитию крупного и среднего бизнеса

Сбербанк предлагает выг...

Читать далее
Image
14.08.2014

Аренда пуще неволи?

Почему купить офис выгоднее, чем арендовать

Читать далее

Новости по теме

Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске сегодня 16:46 Собакам негде жить: приют под Новосибирском просит помощи сегодня 16:08 Интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев сегодня 15:33

Популярное

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артис...

Image

Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Ит...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепи...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

Сотрудник «РЖД» продавал свой «авторитет» за 560 тысяч рублей