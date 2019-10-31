Сбербанк и «Брусника. Сибакадемстрой» снизили ставку по ипотеке до 3,4 %

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Специальные условия распространяются на семьи с детьми; программа действует на покупку квартир в новом проекте застройщика, который возводится при проектном финансировании Сбербанка, а продажа квартир ведётся по новой системе взаимодействия через эскроу-счета.

Сбербанк и «Брусника. Сибакадемстрой» объявляют о дополнительном снижении ставки по ипотеке для семей, подпадающих под программу «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Программа распространяется на семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Для них при покупке квартиры в новом объекте застройщика – квартале «На Никитина» – ставка по ипотеке будет составлять от 3,4 % годовых. Строительство квартала ведётся при проектном финансировании Сбербанка, продажа квартир осуществляется в полном соответствии со всеми требованиями ФЗ-214 – через эскроу-счета.

Такие условия по ипотеке будут действовать весь период действия кредита, который может составить до 30 лет. Ипотеку можно оформить на сумму до 6 миллионов рублей, минимальный первоначальный взнос – 20 % от стоимости жилья.

Проект застройщика, на который распространяются специальные условия, рассчитан на 1100 жителей и будет сдаваться в три этапа. В настоящее время ведётся строительство первой очереди, ввод в эксплуатацию которой запланирован на четвёртый квартал 2021 года.

Мария Ромчанова, директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы продолжаем работать над повышением доступности жилья и с удовольствием объявляем о дополнительном дисконте для семей с детьми, которые теперь могут рассчитывать на получение ипотеки по беспрецедентной ставке – от 3,4 % годовых. Снижение ставок в совокупности с удобным оформлением ипотеки онлайн на DomClick.ru позволит многим решить свой квартирный вопрос уже в этом году».

Напомним, с 1 октября 2019 года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3 % годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 8,8 %. Минимальная ставка рассчитывается с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3 % на "ДомКлик"». Клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5 %.

Снижение коснулось и размера первоначального взноса – теперь он составляет 10 % для зарплатных клиентов.

Рассчитать условия кредита, подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой, а также рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на DomClick.ru. Там же можно получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, заказать справку или согласие банка, находясь в любой точке мира. И в течение 5-10 минут получить ответ и все необходимые документы, не тратя время на поездки в банк.

Напомним, 4 ноября в новосибирском Сквере Славы открыли детскую площадку, построенную при финансовой поддержке Сбербанка.