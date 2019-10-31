Сибиряков шокировала цена бутылки коньяка

фото с сайта pixabay.com

За стоимость элитного алкоголя можно слетать в отпуск, такое даже на праздник себе трудно позволить.

Коньяк за 214,5 тысячи рублей продают в Новосибирске. Об этом сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

По данным издания, бутылка стоит на витрине за стеклом в магазине популярной сети супермаркетов. За такую покупку организация обещает ещё вернуть почти 9 тысяч рублей бонусами.

Однако сами продавцы магазина оказались не в курсе, что такой напиток продаётся в их супермаркете.

«А вы где такой видели? Он золотой, что ли, за такие деньги?» – отвечает девушка на кассе на вопрос о содержимом бутылки. Видимо, коньяк с такой ценой не пользуется особой популярностью у новосибирцев.

Напомним, 29 октября производители подняли цену на гречку почти на 100 %.