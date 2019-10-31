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Гибель Натальи Устиновой: убийцы по-прежнему на свободе

Рубрика: общество, проиcшествия

06.11.2019 12:36

ФОТО СО СТРАНИЦЫ НАТАЛЬИ УСТИНОВОЙ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Вот уже два месяца родственники Натальи Устиновой живут в режиме ожидания; сначала они ждали, что женщина найдётся, теперь – что полицейские задержат её убийц.

Сегодня – ровно 2 месяца с того момента, как жительница Новосибирска Наталья Устинова проводила детей в школу и поехала на деловую встречу – считается, что женщина планировала покупать новое авто, а 6 сентября как раз хотела посмотреть машину. Так это или нет на самом деле, не знает никто: живой Устинову больше не видели. 

Сиб.фм собрал всё, что на данный момент известно об исчезновении и гибели Натальи Устиновой.  

Почти месяц её искали лучшие сыщики Новосибирской области, включая частных детективов и волонтёров. А нашли в лесу, недалеко от того места, которое, как говорят, не раз прочёсывали. Судя по состоянию тела, в сырой местности оно пролежало долго – вероятнее всего, с момента исчезновения женщины.

На сегодняшний день по подозрению в убийстве Устиновой никто не задержан.

«Следствие продолжается, проводятся все необходимые для установления обстоятельств гибели женщины действия.

Расследование дела Натальи Устиновой находится на личном контроле руководителя управления»,

– прокомментировали Сиб.фм в региональном Следкоме. Кроме общих фраз силовики пока ничего не говорят. Это может означать как отсутствие «зацепок», так и близость к громкому задержанию – его часто сопровождает затишье. Во вторую версию очень хочется верить. 

На данный момент известно, что 6 сентября, в пятницу, 36-летняя Наталья Устинова отправила детей на занятия, а сама отправилась покупать автомобиль. По некоторым данным, при себе у неё была крупная сумма наличных. К месту встречи с продавцом машины женщина поехала на такси – водитель, с которыми позже пообщались местные журналисты, рассказал, что довёз пассажирку с парковки магазина «Ашан» на улице Свечникова до улицы Виктора Уса. Именно там и был в последний раз зарегистрирован её мобильный телефон. 

Никакой другой официальной информации о перемещениях Натальи Устиновой нет. Её родственники не идут на контакт со СМИ, правоохранители тоже молчат – в интересах дела.

В региональном Следкоме с самого начала неохотно комментировали историю пропавшей автомобилистки. Первое сообщение на сайте ведомства связано с возбуждением уголовного дела об убийстве (это стандартная схема для ситуаций, когда поиски человека затягиваются и при этом нет оснований полагать, что он решил пощекотать нервы родственникам, – ред.). Второе, без малейших подробностей, появилось в день обнаружения тела женщины, 1 октября. 

Волонтёры тоже не могли пролить свет на таинственное исчезновение женщины. Говорили, что проверенные методики поиска в этой ситуации не работают, а «мощный, активный поиск может и навредить».

Поэтому каждый свой шаг добровольцы согласовывали с полицией. Возможно, – и каждое общение с прессой,

чтобы важная для следствия информация не просочилась, куда не нужно. 

Единственный, кто после 1 октября хоть как-то общался со СМИ на тему поисков сибирячки, стал частный детектив Евгений Николаев, который на протяжении нескольких недель вместе с волонтёрами прочёсывал лес. Он заявил Сиб.фм, что догадки СМИ о причинах пропажи женщины (речь идёт о возможной причастности к убийству водителя такси, личная жизнь Устиновой и даже конкуренция в сфере криптовалюты, – ред.) несостоятельны. 

«Таксист, который подвозил Наталью до места назначения, – обычный таксист, никаких подробностей её личной жизни он не знал. Естественно, он был допрошен в качестве свидетеля. Также очевидно, что не рассматривается версия с конкурентами из сферы криптовалюты. Тем более никакие любовники тут не замешаны», – прокомментировал Николаев Сиб.фм. 

Наиболее вероятная версия, по словам частного детектива, – убийство ради денег.

У Натальи с собой была сумма для покупки подержанного автомобиля. Точное количество денег не называется, так как оно никому не было известно, однако убийства происходят и за меньшие суммы, рассказал Николаев. 

Детектив подчеркнул: гибель Натальи Устиновой – далеко не первый случай. 

В январе 2019 года при похожих обстоятельствах пропала 34-летняя женщина-водитель из Бердска. Ирина Синельникова в одиночку поехала на встречу с потенциальным покупателем своего авто Peugeot 407, а после была найдена мёртвой у дороги по пути в Кемерово.

Затем, в октябре, была ещё одна трагедия – группа преступников убила жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, чтобы завладеть её Audi Q5. 

Подозреваемые в совершении обоих преступлений сейчас уже задержаны. Убийцы бердчанки в ближайшее время предстанут перед судом. 

«Сейчас жизнь такая, что и за 100 рублей могут убить, а за 100 тысяч и подавно», – поделился частный детектив Евгений Николаев и призвал людей быть бдительнее.

«Со стороны всегда кажется: такое может случиться с кем угодно, только не со мной. Нет, это может произойти с любым человеком, если он излишне доверяет другим», – сказал он. 

Наталья Устинова, похоже, была не из тех, кто «всегда начеку» и «всех подозревает».

Судя по личной странице женщины в социальной сети «ВКонтакте» (куда она в последний раз зашла накануне исчезновения, 5 сентября 2019 года – ред.), она была очень открытой, активной и жизнелюбивой. Больше 2000 друзей, постоянные рассказы о путешествиях и саморазвитии, фото с любимыми детьми на отдыхе. 36-летняя сибирячка, скорее всего, просто не ощутила надвигающейся угрозы. 

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что частный детектив Николаев намерен издать книгу о поисках сибирячки Натальи Устиновой – в память о погибшей женщине и в назидание тем, кто не думает о собственной безопасности. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область убийство Следственный комитет Устинова

Комментарии

Господа вы лицемеры 06.11.2019 13:05
кто то уже хайп ловит, книги издает!!
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