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«Случайно задел рукой»: кондуктору в Новосибирске грозит 20 лет по обвинению в домогательстве пассажирки

Рубрика: общество

06.11.2019 13:46

фото с сайта pixabay.com

Работавшего в Новосибирске кондуктором гражданина Узбекистана обвиняют в насильственных действиях сексуального характера; убедительных доказательств совершения преступления пока не предоставлено.

Мужчина из Узбекистана с февраля 2019 года находится под следствием из-за обвинения в домогательстве. Об этом Сиб.фм рассказал адвокат из Новосибирска Владимир Бузюргин. Подозреваемый приехал в город на заработки и стал кондуктором в троллейбусе. 

Без разбора

Юсуф (имя изменено – прим. Сиб.фм) перебрался в Новосибирск в 2013 году из Узбекистана, чтобы заработать денег. Официально устроился кондуктором в одно из троллейбусных депо Новосибирска. Параллельно успел окончить университет. Воспитывал шестилетнего сына вместе с женой, но в феврале жизнь мигранта кардинально изменилась. 

Зимой, находясь на очередном рейсе, мужчина задел стоящую рядом девушку тыльной стороной ладони в области ягодиц. Как он потом объяснил, касание произошло случайно из-за того, что троллейбус резко двинулся с места – по инерции. Юной пассажирке это не понравилось, и она решила предпринять меры.  

«Девушка повернулась, посмотрела на него, он спросил, откуда она едет. В это время троллейбус остановился, и она вышла на остановке. На следующей остановке общественного транспорта в троллейбус забежала женщина, сфотографировала кондуктора, что-то крикнула ругательное и вышла на улицу», – описывает ситуацию адвокат. 

Затем троллейбус продолжил движение по маршруту. Однако на конечной остановке Юсуфа встретили двое мужчин. Они показали ему фотографию с его изображением, обвинили его в том, что он якобы приставал к девушке, и избили. 

«Били ногами по голове, по туловищу, остановились только после того как он потерял сознание. От ударов был причинен ряд повреждений в том числе перелом ключицы. После этого в отдел полиции поступило заявление о том, что кондуктор в троллейбусе якобы трогал за ягодицы несовершеннолетнюю», – говорит Бузюргин.

Психическое расстройство и 20 лет колонии

В отношении кондуктора возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении несовершеннолетней. Тогда подозреваемому грозило до трёх лет лишения свободы. 

В ходе дальнейших разбирательств у гражданина Узбекистана пошатнулось здоровье. Стационарная экспертиза, которую провели во время рассмотрения уголовного дела, показала – у подозреваемого началось временное психическое расстройство.

«Я видел его до ареста и после него. И состояние заметно ухудшилось после того, как он вышел из психиатрической клиники», – добавил Владимир Бузюргин. 

В это же время статью переквалифицировали на более тяжкую – «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Теперь Юсуфу грозит очень долгий срок тюремного заключения. 

«После окончания предварительного следствия мне было выдано постановление о направлении дела в суд для применения меры медицинского характера, в котором уже действия обвиняемого квалифицируются по ч. 4 ст. 132 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы», – рассказывает адвокат. 

Примечательно, что всё это время на свободе остаются те, кто избил на кондуктора. По словам Бузюргина, уголовное дело в отношении нападавших хоть и было возбуждено, но только по факту драки, а не в отношении конкретных лиц – никого не задержали за причинение тяжкого вреда здоровью.

Обвинить можно любого

Адвокат считает, что вся доказательная база обвиняющей стороны строится лишь на показаниях одного человека – девушки, которая якобы стала жертвой кондуктора. Остаётся недоказанным сам факт домогательств, также не подтверждён сексуальный характер действий мужчины. По словам юриста, в таком случае под статью о насильственных действиях сексуального характера может попасть любой, на кого напишут заявление. 

«Сам по себе сексуальный характер действий также не подтвержден. Российское законодательство не содержит описания действий сексуального характера.

Определение сексуального характера в законе тоже не содержится, следователь самостоятельно, на свой взгляд определяет, сексуальные это действия или нет. Поэтому любой, самый незначительный и безобидный контакт с несовершеннолетним при наличии заявления в правоохранительные органы может стать поводом для привлечения к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера», – объясняет Владимир Бузюргин.

Адвокат считает, что потерпевшая сторона написала заявление лишь для того, чтобы скрыть факт нанесения тяжких телесных повреждений Юсуфу. 

«Кроме того, в правоохранительные органы подавался ряд заявлений о привлечении к уголовной ответственности лиц, причинивших телесные повреждения моему подзащитному, никакие действия в этом направлении со стороны правоохранительных органов не проводились», – говорит адвокат.

Расследование дела длится уже почти год. Всё это время за Юсуфа переживают его родственники – из Узбекистана специально приехала его мать, чтобы поддерживать сына. Как рассказал адвокат, сейчас защита пытается обжаловать хотя бы меру пресечения, установленную судом. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область МВД

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