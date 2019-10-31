Собакам негде жить: приют под Новосибирском просит помощи

фото из группы «Верный друг» соцсети «ВКонтакте»

Без тёплого жилья могут остаться больше 150 животных; волонтёры собирают деньги на деревянные будки и солому.

Приют «Верный друг» объявил о сборе средств на тёплое жильё на зимний период. Об этом сообщает организатор приюта Инга. По словам волонтёра, без домиков могут остаться более 150 бездомных собак.

«Зима не за горами. Ежегодно перед зимой мы закупаем солому для утепления будок нашим хвостикам. 24 часа в сутки, ночью и днём, при температуре -35° в наши сибирские морозы собаки находятся на улице, и чтобы им комфортнее было пережить суровую зиму, им необходимо тепло!» – пишет Инга в социальной сети «ВКонтакте».

Для того, чтобы сэкономить на материалах, решили помещать в одну будку с перегородкой двоих щенков. Однако даже в таких условиях необходимо построить не менее 20 будок – сейчас материалов хватит только на одну. Каждый месяц на уход за собаками и их содержание уходит порядка 50 тысяч рублей, а в приюте также есть и кошки.

Напомним, 17 октября мэр Новосибирска уволил главу городского приюта для бездомных собак.