Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске

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Труп мужчины обнаружили в гараже в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
06.11.2019 10:12
Фото спасателей МАСС
Спасатели нашли тело мужчины без признаков жизни в заведённой машине в гараже; труп передали полиции.
В одном из гаражей на улице Софийской в районе ОбьГЭСа в Новосибирске обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают спасатели МАСС. Инцидент произошёл около 21:00. Очевидцы сообщили, что мужчина находится в закрытом гараже.
«Советский район, улица Софийская. По информации очевидцев, в закрытом гараже находится мужчина, заведён двигатель автомобиля. Доступ в гараж обеспечен. В автомобиле обнаружено тело мужчины 1975 года рождения без признаков жизни. Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции», – комментируют спасатели.
Причины гибели мужчины выясняют сотрудники МВД.
Напомним, в конце октября после пожара на складе в Новосибирске обнаружили труп женщины.
Эмиль Фукс
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