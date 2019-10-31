Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске

Фото спасателей МАСС

Спасатели нашли тело мужчины без признаков жизни в заведённой машине в гараже; труп передали полиции.

В одном из гаражей на улице Софийской в районе ОбьГЭСа в Новосибирске обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают спасатели МАСС. Инцидент произошёл около 21:00. Очевидцы сообщили, что мужчина находится в закрытом гараже.

«Советский район, улица Софийская. По информации очевидцев, в закрытом гараже находится мужчина, заведён двигатель автомобиля. Доступ в гараж обеспечен. В автомобиле обнаружено тело мужчины 1975 года рождения без признаков жизни. Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции», – комментируют спасатели.

Причины гибели мужчины выясняют сотрудники МВД.

Напомним, в конце октября после пожара на складе в Новосибирске обнаружили труп женщины.