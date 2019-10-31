В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

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В Новосибирской области осудили капитана теплохода, гибель человека будет стоить ему трёх лет жизни.

В Ордынском районном суде вынесен приговор по делу о гибели человека в Новосибирском водохранилище об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Обвиняемый – капитан теплохода «Норд» Александр Чернопазов – приговорён к трём годам колонии.

Летом 2017 года мужчина получил временное назначение на руководящую должность в АО «Новосибирский рыбзавод». Осенью того же года он принял решение возглавить проведение работ по ловле рыбы с использованием теплоходов «Тайфун» и «Норд». На промысел у него не было разрешения, также отсутствовал профессионально подготовленный экипаж. А на вспомогательный баркас для ловли рыбы капитан пустил необученного, неподготовленного мужчину.



«Вечером того же дня в районе устья реки Алеус акватории Новосибирского водохранилища мужчина, находившийся на баркасе без спасательных средств, в ходе добычи водных ресурсов упал за борт и утонул», – сообщили в прокуратуре.



Суд, рассмотрев обстоятельства дела, приговорил капитана к трём годам лишения свободы условно. Семье потерпевшего обвинённый заплатит полмиллиона рублей.

Напомним, 5 ноября сообщалось о полицейских из Новосибирска, осуждённых за взятку.