В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человека

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В Новосибирске капитан корабля осуждён за смерть человекаРубрика: проиcшествия
06.11.2019 12:21
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирской области осудили капитана теплохода, гибель человека будет стоить ему трёх лет жизни.
«Вечером того же дня в районе устья реки Алеус акватории Новосибирского водохранилища мужчина, находившийся на баркасе без спасательных средств, в ходе добычи водных ресурсов упал за борт и утонул», – сообщили в прокуратуре.
Суд, рассмотрев обстоятельства дела, приговорил капитана к трём годам лишения свободы условно. Семье потерпевшего обвинённый заплатит полмиллиона рублей.
Алёна Коврова
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