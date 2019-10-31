В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижением второклассницы

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Собрание с участием руководства и родителей прошло в новосибирской школе № 183 Новосибирска после инцидента со второклассницей, которой не позволили находиться за общим столом с другими детьми; директор приняла решение запретить чаепития.

В новосибирской школе № 183, которая оказалась в центре скандала из-за истории с унижением 8-летней ученицы, приняли решение запретить чаепития. Это произошло после того, как мама девочка сообщила СМИ, что дочери не позволили находиться за общим столом из-за того, что она не сдала деньги на сладости.

«Чаепития теперь запрещены в нашей школе. Это вопиющий случай, такой ситуации не должно было возникнуть», – приводит слова директора школы № 183 корреспондент Сиб.фм, присутствовавший на собрании.

Руководитель образовательного учреждения также сообщила, что случившееся было неправильно подано в СМИ.

«Никто за руку ребёнка не выводил. В классе было 40 человек, если бы такое произошло, люди бы не наблюдали просто за этим», – уточнила директор.

Она также добавила, что инцидент никак не повлияет на образовательный процесс – второклашка продолжит учиться в школе.

Напомним, 5 ноября прокуратура Новосибирской области сообщила о проверке учреждения после появления сообщений об оскорблении 8-летней девочки.