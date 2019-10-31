В Омске подросток пропал после школьных уроков

фото поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск»

Три недели в Омске разыскивают 11-летнего подростка; мальчик вышел из школы и пропал.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» уже несколько недель разыскивает Никиту Макушина. Ещё 14 октября 11-летний подросток вышел из школы в городе Тюкалинске, но домой не вернулся. В настоящий момент его местонахождение не установлено.

Волонтёры сообщают, что рост мальчика 160 сантиметров, у него русые волосы и карие глаза, телосложение плотное.

В день, когда мальчика видели последний раз, он был одет в куртку с капюшоном тёмного цвета, серую кофту на молнии с капюшоном и брюки тёмного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам 02, 102, 8 999 470-10-08 или 8 999 453-77-10.

Напомним, ранее сообщалось о пропаже двух охотников в Новосибирске.