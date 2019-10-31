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Василий Лановой зажёг Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске

Рубрика: общество

06.11.2019 16:46

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

Церемония зажжения символа памяти состоялась в среду, 6 ноября, у могилы Неизвестного солдата; в Новосибирск лампаду с частицей огня доставят вечером на самолёте.

Делегация новосибирцев во главе с мэром Анатолием Локтем приняли участие в зажжении Вечного огня в Москве. Она проходила у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Здесь 7 ноября 1941 года,состоялся парад, по окончании которого участники шли сразу на фронт. Среди них были и воины-сибиряки.

«Город трудовой доблести и славы Новосибирск готовится к празднованию юбилея Победы. Впервые за 52 года мы провели реконструкцию нашего самого главного Монумента. И сегодня мы возьмём частицу Вечного огня и привезём его в Новосибирск, чтобы завтра, 7 ноября, на общегородском митинге вновь зажечь символ памяти», – сказал мэр Новосибирска.

Право зажечь факел от могилы Неизвестного солдата было предоставлено Василию Лановому, который затем перенёс частицу огня в специальную лампаду. Именно она будет доставлена в Новосибирск, и от неё загорится символ памяти на Монументе Славы.

«Сегодня мы поздравляем Новосибирск, который вновь откроет память великого поколения, которое отстояло нашу страну. Они не постояли ценой и отстояли русскую культуру, душу, природу, язык… Всё русское. И тому поколению мы говорим: "Спасибо"», – сказал Василий Лановой.

Уже вечером рейсовый самолёт авиакомпании S7 доставит лампаду с символом памяти в Новосибирск. А завтра, 7 ноября, ровно в полдень Вечный огонь будет зажжён на Монументе Славы.

Напомним, 6 ноября мэрия опубликовала маршрут следования Вечного огня в Новосибирске. 

Анатолий Якимов

Теги: Москва Локоть Анатолий Новосибирск Вечный огонь Монумент Славы

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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