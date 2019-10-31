3 балла
-1
63.25 70.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

Видео: песец и автомобиль устроили гонку на трассе в Сибири

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Сибиряков шокировала цена бутылки коньяка

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

Две тысячи доз в день: интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Двое охотников из Новосибирской области пропали без вести почти неделю назад

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирского парапланериста наказали за полёт с вершины Белухи

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Неизвестный сбил мужчину насмерть и скрылся в Новосибирске

сегодня 08:44 Хроника 0 Коммент.

Мужчина погиб в пожаре в Новосибирске

сегодня 08:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 6 ноября

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки

сегодня 07:07 Общество 1 Коммент.

Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадков

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как создать свой мем

сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

Четверо детей отравились тосолом: один в реанимации

вчера 21:06 Общество 0 Коммент.

Не клеймо, а шанс на развитие: новосибирские школы не считают позором попадание в «чёрный список»

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: песец и автомобиль устроили гонку на трассе в Сибири

Рубрика: общество

06.11.2019 10:31

фото с сайта Pixabay.com, видео «Я живу в Красноярске»

Полярная лисица решила посоревноваться в скорости с автомобилем; противостояние животного и машины было снято на видео.

В Красноярском крае песец решил доказать, что ничуть не уступает в скорости автомобилю. Видео появилось в группе «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Совсем ничего необычного, просто песец в Норильске решил посоревноваться в скорости с водителем грузовика», – пишет автор ролика. 

От вида гонки в духе «Формулы 1» перехватывает дыхание: кто же победит в этом соревновании? В конце концов полярная лисица сдаётся и, побеждённая, убегает с трассы. Триумф достался человеку и его железному «коню».

Напомним, 25 октября волки вышли на трассу в Новосибирской области.

 

Никита Минин

Теги: животные Красноярский край

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Летевший из Томска самолёт экстренно сел в Китае

сегодня 11:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура начала проверку после падения старушки в яму с кипятком

сегодня 10:57 Хроника 0 Коммент.

Видео: песец и автомобиль устроили гонку на трассе в Сибири

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Труп мужчины обнаружили в гараже в Новосибирске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Сибиряков шокировала цена бутылки коньяка

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

Две тысячи доз в день: интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Двое охотников из Новосибирской области пропали без вести почти неделю назад

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирского парапланериста наказали за полёт с вершины Белухи

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Неизвестный сбил мужчину насмерть и скрылся в Новосибирске

сегодня 08:44 Хроника 0 Коммент.

Мужчина погиб в пожаре в Новосибирске

сегодня 08:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 6 ноября

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки

сегодня 07:07 Общество 1 Коммент.

Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадков

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как создать свой мем

сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

Четверо детей отравились тосолом: один в реанимации

вчера 21:06 Общество 0 Коммент.

Не клеймо, а шанс на развитие: новосибирские школы не считают позором попадание в «чёрный список»

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
18.10.2019

События выходных: первый снег и лохматый сон

Как не пр...

Читать далее
Image
01.03.2019

Повелители змей

Добыча яда – не фокус, а ежедневная работа

Читать далее
Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
06.06.2018

Небо останется синим

Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...

Читать далее

Новости по теме

«Свиноворот свиней»: сотни поросят пострадали в ДТП в Сибири 31.10.2019 «Ёк-макарёк»: ветер снёс крышу магазина в Красноярском крае 29.10.2019 На зимовку в Новосибирск прилетели чечётки 28.10.2019 В Новосибирском зоопарке у дикдиков родился первенец 25.10.2019

Популярное

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артис...

Image

Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Ит...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепи...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Сотрудник «РЖД» продавал свой «авторитет» за 560 тысяч рублей

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской о...