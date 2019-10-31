Видео: песец и автомобиль устроили гонку на трассе в Сибири

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Видео: песец и автомобиль устроили гонку на трассе в СибириРубрика: общество
06.11.2019 10:31
фото с сайта Pixabay.com, видео «Я живу в Красноярске»
Полярная лисица решила посоревноваться в скорости с автомобилем; противостояние животного и машины было снято на видео.
В Красноярском крае песец решил доказать, что ничуть не уступает в скорости автомобилю. Видео появилось в группе «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».
«Совсем ничего необычного, просто песец в Норильске решил посоревноваться в скорости с водителем грузовика», – пишет автор ролика.
От вида гонки в духе «Формулы 1» перехватывает дыхание: кто же победит в этом соревновании? В конце концов полярная лисица сдаётся и, побеждённая, убегает с трассы. Триумф достался человеку и его железному «коню».
Напомним, 25 октября волки вышли на трассу в Новосибирской области.
Никита Минин
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