ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

Фото с сайта ВК «Локомотив»

В четвёртом туре чемпионата России волейбольный «Локомотив» сыграет с кемеровским «Кузбассом»; кемеровчане не проиграли ни одного матча в турнире.

Продолжается чемпионат России по волейболу. В очередной домашней игре новосибирский «Локомотив» встретится с кемеровским «Кузбассом». Матч начнётся в 19:00 по новосибирскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте «Локо ТВ».

«Кузбасс» в прошлом сезоне стал чемпионом России, однако сейчас команда лишилась известного тренера из Финляндии Туомаса Саммелвуо. Новосибирцы сейчас тоже идут уверенно – с начала сезона «Локомотив» не проиграл ни одного матча.

Напомним, 2 ноября «Локомотив» выиграл матч против «Самотлора».