ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матча

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ВК «Локомотив» – «Кузбасс»: прямая трансляция и время начала матчаРубрика: общество, спорт
06.11.2019 11:25
Фото с сайта ВК «Локомотив»
В четвёртом туре чемпионата России волейбольный «Локомотив» сыграет с кемеровским «Кузбассом»; кемеровчане не проиграли ни одного матча в турнире.
Продолжается чемпионат России по волейболу. В очередной домашней игре новосибирский «Локомотив» встретится с кемеровским «Кузбассом». Матч начнётся в 19:00 по новосибирскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте «Локо ТВ».
«Кузбасс» в прошлом сезоне стал чемпионом России, однако сейчас команда лишилась известного тренера из Финляндии Туомаса Саммелвуо. Новосибирцы сейчас тоже идут уверенно – с начала сезона «Локомотив» не проиграл ни одного матча.
Напомним, 2 ноября «Локомотив» выиграл матч против «Самотлора».
Эмиль Фукс
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