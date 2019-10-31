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Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молока

Рубрика: политика, экономика, общество

06.11.2019 17:49

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В регионе ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей; власти возьмут на себя часть затрат на приобретение оборудования, скота и семян.

Губернатор области Андрей Травников подписал постановление правительства о господдержке доильных комплексов и производителей земляники, об этом сообщили в пресс-службе правительства. Воспользоваться мерами господдержки сельхозпроизводители смогут уже в этом году.

Согласно документу, предпринимателей ожидает возмещение 70 % затрат за проведение диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, а также – 20 % от затрат на закладку и уход за садовой земляникой.

Как отметили власти, будут возмещены и затраты на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованиям сельскохозяйственных земель.

В подписанном постановлении определён порядок предоставления субсидий из областного бюджета, а также – её размер. Известно, что сумма поддержки для приобретения технических средств и оборудования увеличена с 3 до 5 миллионов рублей. Поддержка на покупку доильных установок зафиксирована на уровне 10 миллионов рублей.

Также предусмотрена господдержка в размере 50 % на машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и зерносушилки – не более 6 млн рублей на одну единицу.

Планируется возмещать затраты на приобретение племенных животных в размере 30 % (без НДС). Используя эту поддержку, фермеры могут приобретать крупный рогатый скот мясных и молочных пород у крестьянских и фермерских хозяйств Новосибирской области.

В документ включено также предложение по возмещению части затрат на приобретение оригинальных семян.

Напомним, 17 октября сообщалось о встрече губернатора с заместителем министра сельского хозяйства. 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область субсидии

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сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

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сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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