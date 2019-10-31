Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молока

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Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молокаРубрика: политика, экономика, общество
06.11.2019 17:49
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В регионе ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей; власти возьмут на себя часть затрат на приобретение оборудования, скота и семян.
Губернатор области Андрей Травников подписал постановление правительства о господдержке доильных комплексов и производителей земляники, об этом сообщили в пресс-службе правительства. Воспользоваться мерами господдержки сельхозпроизводители смогут уже в этом году.
Согласно документу, предпринимателей ожидает возмещение 70 % затрат за проведение диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, а также – 20 % от затрат на закладку и уход за садовой земляникой.
Как отметили власти, будут возмещены и затраты на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованиям сельскохозяйственных земель.
В подписанном постановлении определён порядок предоставления субсидий из областного бюджета, а также – её размер. Известно, что сумма поддержки для приобретения технических средств и оборудования увеличена с 3 до 5 миллионов рублей. Поддержка на покупку доильных установок зафиксирована на уровне 10 миллионов рублей.
Также предусмотрена господдержка в размере 50 % на машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и зерносушилки – не более 6 млн рублей на одну единицу.
Планируется возмещать затраты на приобретение племенных животных в размере 30 % (без НДС). Используя эту поддержку, фермеры могут приобретать крупный рогатый скот мясных и молочных пород у крестьянских и фермерских хозяйств Новосибирской области.
В документ включено также предложение по возмещению части затрат на приобретение оригинальных семян.
Напомним, 17 октября сообщалось о встрече губернатора с заместителем министра сельского хозяйства.
Алёна Коврова
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