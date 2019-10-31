Второй торговый форум открылся в Новосибирске

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Второй торговый форум открылся в НовосибирскеРубрика: общество
06.11.2019 14:21
Фото Сиб.фм
С 6 по 8 ноября в столице Сибири проходит Второй торговый форум; в день открытия некоторые участники уже нашли новых партнёров.
В среду, 6 ноября, в Новосибирске начал свою работу Второй торговый форум. Его организаторами выступили правительство Новосибирской области, Министерство промышленности и торговли России, региональный минпромторг, а также региональное отделение «Опоры России».
В выставочном зале новосибирского «Экспоцентра» представили свою продукцию производители не только нашего региона, но и Алтайского и Приморского краёв, Кыргызстана и Ирана. Всего 70 делегаций из 22 регионов.
На выставке были представлены предприятия молочной, мясной, хлебобулочной продукции Новосибирской области. Кроме того, производители могли купить упаковочные машины, аппараты для производства молока и мяса, торгово-кассовое оборудование. Большой выбор собственной продукции представили торговые сети. А некоторые продавцы даже смогли найти новых поставщиков в первый час работы выставки.
По словам министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, нашему региону есть чем удивить гостей предстоящих чемпионатов мира по волейболу и хоккею.
«Чемпионат мира – уровень особый. Я думаю, что наши рестораторы смогут накормить гостей вкусно, быстро, красиво и качественно. Кроме того, для многих туристов и участников частью поездки станут события не только спортивные, но и культурные», – сказал министр.
Директор департамента Министерства промышленности и торговли России Никита Кузнецов рассказал о том, что в ближайшее время в России будет принята стратегия развития торговли. По его словам, возле каждого крупного города должен работать настоящий оптовый рынок, на котором будут закупаться мелкооптовые и розничные магазины, предприятия общественного питания, производители продуктов питания.
Новосибирский торговый форум будет продолжаться до 8 ноября. За это время участники обсудят малоформатную и сельскую торговлю, незаконную деятельность на рынке лома чёрных и цветных металлов, мифы и реальность современного ритейла и другие вопросы.
Напомним, в сентябре в Новосибирске проходил Первый жилищный форум.
Анатолий Якимов
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