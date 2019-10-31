Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»

3 балла
+1
63.59 70.43
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Водитель троллейбуса в Новосибирске получит полтора года колонии за смерть пассажирки

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Бизнесмена из Новосибирска поймали на взятке

сегодня 12:26 Хроника 0 Коммент.

Видео: киллер совершил покушение на убийство кемеровского адвоката

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске зажгли Вечный огонь

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области оптимизируют налоговую службу

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Облава на мигрантов: в торговый дом в Новосибирске нагрянул ОМОН

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

«Мучения продолжаются»: смена руководства новосибирской «живодёрни» не избавила собак от страданий

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Лисёнка с раздробленными лапами спасли алтайские ветеринары

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Женщину зажало в «Жигулях» после ДТП в Новосибирске

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск доставили Вечный огонь из Москвы: маршрут движения, подробности церемонии

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» уверенно обыграл «Кузбасс»

сегодня 09:37 Общество 0 Коммент.

Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске

сегодня 08:27 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы

сегодня 07:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент стал чемпионом Европы по панкратиону

сегодня 07:20 0 Коммент.

Лайфхак дня: как приучить ребёнка-школьника готовить

сегодня 06:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 7 ноября

сегодня 06:02 Афиша 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»

Рубрика: бизнес

07.11.2019 08:01

Фото предоставлено Yota

Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – «Интернет-центр Yota 2»; купить устройство в Новосибирске можно в семи точках продаж.

В Новосибирске стартовали продажи «Интернет-центра Yota 2». Устройство работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств. Новый интернет-центр оснащён специальным портом, который даёт возможность подключить внешний USB-накопитель. Кроме того, устройство оборудовано двумя портами для IP-телефонии и четырьмя портами Ethernet для подключения других устройств.

«Мы решили запустить продажи "Интернет-центра Yota 2", потому что хотим обеспечить нашим клиентам высокие стандарты качества доступа в интернет. В основе нового устройства лежит технология агрегации несущих частот, которая позволяет получить скорость скачивания в два раза больше, чем у текущих устройств», – комментирует директор департамента партнёрских отношений Yota Артём Ярославов.

Стоимость «Интернет-центра Yota 2» составляет 6990 рублей. Устройство поступило в продажу на торговые точки.

Адреса точек Yota в Новосибирске, в которых можно приобрести «Интернет-центр Yota 2»:

  • ТЦ «Аура», Военная, 5;
  • ТЦ «Мега», Ватутина, 107;
  • ТЦ «Сан Сити», Карла Маркса, 7;
  • ТЦ «Галерея», Гоголя, 13;
  • ТЦ «Эдем», Кутателадзе, 4/4;
  • ТЦ «Роща», Дзержинского, 2/2;
  • ТЦ «Гигант», 1-е Мочищенское шоссе, 6.

Напомним, 10 октября Yota начала бесплатно раздавать зарядные устройства в Новосибирске. 

Анатолий Якимов

Теги: интернет Yota Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Водитель троллейбуса в Новосибирске получит полтора года колонии за смерть пассажирки

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Бизнесмена из Новосибирска поймали на взятке

сегодня 12:26 Хроника 0 Коммент.

Видео: киллер совершил покушение на убийство кемеровского адвоката

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске зажгли Вечный огонь

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области оптимизируют налоговую службу

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Облава на мигрантов: в торговый дом в Новосибирске нагрянул ОМОН

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

«Мучения продолжаются»: смена руководства новосибирской «живодёрни» не избавила собак от страданий

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Лисёнка с раздробленными лапами спасли алтайские ветеринары

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Женщину зажало в «Жигулях» после ДТП в Новосибирске

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу

сегодня 10:34 Общество 0 Коммент.

За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф

сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск доставили Вечный огонь из Москвы: маршрут движения, подробности церемонии

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» уверенно обыграл «Кузбасс»

сегодня 09:37 Общество 0 Коммент.

Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске

сегодня 08:27 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы

сегодня 07:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирский студент стал чемпионом Европы по панкратиону

сегодня 07:20 0 Коммент.

Лайфхак дня: как приучить ребёнка-школьника готовить

сегодня 06:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 7 ноября

сегодня 06:02 Афиша 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Читать далее
Image
05.01.2019

МЕМолётность бытия

О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...

Читать далее
Image
20.11.2018

Помощь без преград

Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...

Читать далее
Image
31.10.2018

Будущее принадлежит сентиментальным: как стать звездой Instagram

Полезные советы для тех, кто мечтает сделать свой блог в...

Читать далее
Image
05.06.2018

Как измерить Новосибирск гигами

Чем прогулка по Новосибирску мо...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске зажгли Вечный огонь сегодня 12:14 В Новосибирской области оптимизируют налоговую службу сегодня 11:56 За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф сегодня 10:25 В Новосибирск доставили Вечный огонь из Москвы: маршрут движения, подробности церемонии сегодня 09:55 ВК «Локомотив» уверенно обыграл «Кузбасс» сегодня 09:37

Популярное

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артис...

Image

Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Ит...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепи...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

Сотрудник «РЖД» продавал свой «авторитет» за 560 тысяч рублей

Image

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижени...

Image

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской о...