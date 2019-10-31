Лента новостейПредложить новость
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»Рубрика: бизнес
07.11.2019 08:01
Фото предоставлено Yota
Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – «Интернет-центр Yota 2»; купить устройство в Новосибирске можно в семи точках продаж.
В Новосибирске стартовали продажи «Интернет-центра Yota 2». Устройство работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств. Новый интернет-центр оснащён специальным портом, который даёт возможность подключить внешний USB-накопитель. Кроме того, устройство оборудовано двумя портами для IP-телефонии и четырьмя портами Ethernet для подключения других устройств.
«Мы решили запустить продажи "Интернет-центра Yota 2", потому что хотим обеспечить нашим клиентам высокие стандарты качества доступа в интернет. В основе нового устройства лежит технология агрегации несущих частот, которая позволяет получить скорость скачивания в два раза больше, чем у текущих устройств», – комментирует директор департамента партнёрских отношений Yota Артём Ярославов.
Стоимость «Интернет-центра Yota 2» составляет 6990 рублей. Устройство поступило в продажу на торговые точки.
Адреса точек Yota в Новосибирске, в которых можно приобрести «Интернет-центр Yota 2»:
- ТЦ «Аура», Военная, 5;
- ТЦ «Мега», Ватутина, 107;
- ТЦ «Сан Сити», Карла Маркса, 7;
- ТЦ «Галерея», Гоголя, 13;
- ТЦ «Эдем», Кутателадзе, 4/4;
- ТЦ «Роща», Дзержинского, 2/2;
- ТЦ «Гигант», 1-е Мочищенское шоссе, 6.
Напомним, 10 октября Yota начала бесплатно раздавать зарядные устройства в Новосибирске.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
«Зая, прости!»: новосибирец изуродовал подъезд ради прощения возлюбленной
«Не дай Бог»: новосибирцы выступили против памятника Николаю Чудотворцу
За курение на борту самолёта Хабаровск – Новосибирск молодой человек заплатит штраф
Троллейбус № 13 и такси не поделили Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Займи срочно денег
Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...
МЕМолётность бытия
О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...
Помощь без преград
Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...
Будущее принадлежит сентиментальным: как стать звездой Instagram
Полезные советы для тех, кто мечтает сделать свой блог в...
Новости по теме
Популярное