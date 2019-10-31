Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»

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Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – «Интернет-центр Yota 2»; купить устройство в Новосибирске можно в семи точках продаж.

В Новосибирске стартовали продажи «Интернет-центра Yota 2». Устройство работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств. Новый интернет-центр оснащён специальным портом, который даёт возможность подключить внешний USB-накопитель. Кроме того, устройство оборудовано двумя портами для IP-телефонии и четырьмя портами Ethernet для подключения других устройств.

«Мы решили запустить продажи "Интернет-центра Yota 2", потому что хотим обеспечить нашим клиентам высокие стандарты качества доступа в интернет. В основе нового устройства лежит технология агрегации несущих частот, которая позволяет получить скорость скачивания в два раза больше, чем у текущих устройств», – комментирует директор департамента партнёрских отношений Yota Артём Ярославов.

Стоимость «Интернет-центра Yota 2» составляет 6990 рублей. Устройство поступило в продажу на торговые точки.

Адреса точек Yota в Новосибирске, в которых можно приобрести «Интернет-центр Yota 2»:

ТЦ «Аура», Военная, 5;

ТЦ «Мега», Ватутина, 107;

ТЦ «Сан Сити», Карла Маркса, 7;

ТЦ «Галерея», Гоголя, 13;

ТЦ «Эдем», Кутателадзе, 4/4;

ТЦ «Роща», Дзержинского, 2/2;

ТЦ «Гигант», 1-е Мочищенское шоссе, 6.

Напомним, 10 октября Yota начала бесплатно раздавать зарядные устройства в Новосибирске.