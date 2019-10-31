Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

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В России продолжают продвигать закон, обязывающий предустанавливать российское ПО на сложные технические устройства; документ призван защитить отечественного производителя.

В России рассматривают законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ» отечественное программное обеспечение. В первом чтении закон был одобрен в Госдуме 5 ноября, сообщили «РИА Новости».

Если документ примут окончательно, закон вступит в силу 1 июля 2020 года. Изменения вносятся в «Закон о защите прав потребителей».

На какие группы товаров устанавливать российское ПО, каков порядок процедуры и какие программы устанавливать, решать будут в правительстве.

Законопроект, по мнению авторов, защищает интересы российских интернет-компаний, предоставляя им возможность продвигать свой продукт.

Напомним, в августе российские эксперты давали советы, как защититься от киберпреступников.