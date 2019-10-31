Жителям Новосибирска в выходные предлагают проверить здоровье

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Медицинский осмотр без талонов и записей пройдёт в Новосибирской области в ближайшую субботу; приём пациентов будут вести терапевты и врачи узкого профиля.

В поликлиниках Новосибирской области 9 ноября пройдёт день открытых дверей «Субботник здоровья». По инициативе регионального министерства здравоохранения в этот день попасть на приём к врачу можно будет без талонов и предварительных записей.

В рамках акции «Субботник здоровья» будет организовано проведение первого этапа диспансеризации или профосмотра по расширенной программе. Особое внимание специалисты уделят выявлению онкологии, а также социально значимых заболеваний – туберкулёза, сахарного диабета, артериальной гипертензии и злокачественных новообразований. Приём будут вести не только терапевты, но и специалисты узкого профиля.

Чтобы пройти медосмотр, нужно прийти в поликлинику по месту жительства с 9:00 до 15:00, с собой принести паспорт и полис.

Отмечается, что в 2019 году в ходе диспансеризации врачи выявили на 23 % больше серьёзных заболеваний, чем год назад. Лидирующие позиции занимают болезни эндокринной системы, системы кровообращения, мочеполовой системы и органов пищеварения.

Сотрудники министерства здравоохранения напоминают, что в Новосибирской области пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр можно не только в рабочее время, но и в вечерние часы, а также в субботу.

Напомним, 25 сентября был опубликован список опаснейших заболеваний, составленный врачами.