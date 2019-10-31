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AliExpress обещает сократить сроки доставки посылок в Новосибирск

Рубрика: общество

07.11.2019 15:33

Фото с сайта «Почты России»

Посылки из Китая в Россию, приобретённые в компании Alibaba Group, будут приходить за 10 дней; доставка будет осуществляться прямыми авиарейсами в Москву, Екатеринбург и Новосибирск.

Любители покупок через интернет на сайтах Китая будут получать бандероли быстрее. Компания Alibaba запускает доставку товаров из КНР в три города России, в число которых входит Новосибирск, регулярными авиарейсами. Проект будет реализовываться компанией Cianiao и «Почтой России» – сообщает ТАСС. 

По словам генерального директора AliExpress в России Дмитрия Сергеева, поставлена задача по сокращению сроков доставки заказов в Россию – от отправителя до таможенного терминала – до 10 дней, в том числе и из удалённых и малых городов Китая. Сейчас покупатели ждут посылки по полтора-два месяца.

Официальный представитель торговой площадки в России Антон Пантелеев пояснил, что Россия является крупнейшим рынком для AliExpress. При этом Москва, Екатеринбург и Новосибирск получают до 70 % почтовых отправлений компании в Россию. Доставка будет осуществляться самолётами Ту-204, принадлежащими авиакомпании «Авиастар-ТУ» и бортами «Почты России». Если объёмы перевозок будут расти, возможно, привлекут других перевозчиков.

Во все три города рейсы будут выполняться один раз в день, а накануне Всемирного дня шопинга, который в этом году выпадает на 11 ноября, – дважды в сутки.

Напомним, в начале марта стало известно о новом маршруте «Почты России» Москва – Нанкин. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво Почта России Новосибирск

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сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:25 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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