AliExpress обещает сократить сроки доставки посылок в Новосибирск

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AliExpress обещает сократить сроки доставки посылок в НовосибирскРубрика: общество
07.11.2019 15:33
Фото с сайта «Почты России»
Посылки из Китая в Россию, приобретённые в компании Alibaba Group, будут приходить за 10 дней; доставка будет осуществляться прямыми авиарейсами в Москву, Екатеринбург и Новосибирск.
Любители покупок через интернет на сайтах Китая будут получать бандероли быстрее. Компания Alibaba запускает доставку товаров из КНР в три города России, в число которых входит Новосибирск, регулярными авиарейсами. Проект будет реализовываться компанией Cianiao и «Почтой России» – сообщает ТАСС.
По словам генерального директора AliExpress в России Дмитрия Сергеева, поставлена задача по сокращению сроков доставки заказов в Россию – от отправителя до таможенного терминала – до 10 дней, в том числе и из удалённых и малых городов Китая. Сейчас покупатели ждут посылки по полтора-два месяца.
Официальный представитель торговой площадки в России Антон Пантелеев пояснил, что Россия является крупнейшим рынком для AliExpress. При этом Москва, Екатеринбург и Новосибирск получают до 70 % почтовых отправлений компании в Россию. Доставка будет осуществляться самолётами Ту-204, принадлежащими авиакомпании «Авиастар-ТУ» и бортами «Почты России». Если объёмы перевозок будут расти, возможно, привлекут других перевозчиков.
Во все три города рейсы будут выполняться один раз в день, а накануне Всемирного дня шопинга, который в этом году выпадает на 11 ноября, – дважды в сутки.
Напомним, в начале марта стало известно о новом маршруте «Почты России» Москва – Нанкин.
Анатолий Якимов
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