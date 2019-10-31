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Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площадиРубрика: общество
07.11.2019 13:20
Фото из Instagram Анастасии Заворотнюк
Новое фото с мужем появилось в Intsagram Анастасии Заворотнюк; поклонники верят в её выздоровление.
Совместная фотография Анастасии Заворотнюк с мужем появилась в соцсетях звезды. Новое фото опубликовали родственники актрисы, которые сейчас ведут её Instagram. Фото появилось в честь выступления фигуриста Петра Чернышёва с Татьяной Навкой.
«У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и тёплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!» – пишет автор поста.
Подписчики аккаунта Анастасии Заворотнюк приняли фото за свежее и тут же обрадовались выздоровлению актрисы.
«Её уже выписали из больницы?»;
«Чудо должно случиться!»;
«Верим в скорейшее выздоровление».
Больная раком Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в элитной клинике на Рублёвке. Ранее журналисты узнали, что лечение обходится в среднем в 50 тысяч рублей за сутки.
Напомним, в начале октября муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые появился на публике.
Эмиль Фукс
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Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади
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