Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площади

Фото из Instagram Анастасии Заворотнюк

Новое фото с мужем появилось в Intsagram Анастасии Заворотнюк; поклонники верят в её выздоровление.

Совместная фотография Анастасии Заворотнюк с мужем появилась в соцсетях звезды. Новое фото опубликовали родственники актрисы, которые сейчас ведут её Instagram. Фото появилось в честь выступления фигуриста Петра Чернышёва с Татьяной Навкой.

«У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и тёплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!» – пишет автор поста.

Подписчики аккаунта Анастасии Заворотнюк приняли фото за свежее и тут же обрадовались выздоровлению актрисы.

«Её уже выписали из больницы?»;

«Чудо должно случиться!»;

«Верим в скорейшее выздоровление».

Больная раком Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в элитной клинике на Рублёвке. Ранее журналисты узнали, что лечение обходится в среднем в 50 тысяч рублей за сутки.

Напомним, в начале октября муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые появился на публике.