Бизнесмена из Новосибирска поймали на взятке

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Новосибирского коммерсанта задержали во время дачи взятки; за беспрепятственный провоз грузов по железной дороге бизнесмен платил три месяца.

В момент дачи взятки должностному лицу в Новосибирске был задержан бизнесмен, об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

По предварительным данным, предприниматель в июне предложил начальнику станции Новосибирск-Главный быть посредником и передавать деньги. Внушительные финансовые средства отдавались за покровительство во время перевозки грузов по железной дороге.

Коммерческая структура, которую представлял бизнесмен, пользовалась услугами покровителей три месяца.

«В период с июня по сентябрь 2019 года на систематической основе подозреваемый передавал начальнику станции Новосибирск-Главный взятку в виде денег и оплаты услуг имущественного характера. Предварительный размер взятки составил 124 000 рублей», – сообщили в правоохранительных структурах.

В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, 25 октября сообщалось о задержании чиновника из Новосибирска.