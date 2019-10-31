Бизнесмена из Новосибирска поймали на взятке

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Бизнесмена из Новосибирска поймали на взяткеРубрика: проиcшествия
07.11.2019 12:26
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирского коммерсанта задержали во время дачи взятки; за беспрепятственный провоз грузов по железной дороге бизнесмен платил три месяца.
В момент дачи взятки должностному лицу в Новосибирске был задержан бизнесмен, об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.
По предварительным данным, предприниматель в июне предложил начальнику станции Новосибирск-Главный быть посредником и передавать деньги. Внушительные финансовые средства отдавались за покровительство во время перевозки грузов по железной дороге.
Коммерческая структура, которую представлял бизнесмен, пользовалась услугами покровителей три месяца.
«В период с июня по сентябрь 2019 года на систематической основе подозреваемый передавал начальнику станции Новосибирск-Главный взятку в виде денег и оплаты услуг имущественного характера. Предварительный размер взятки составил 124 000 рублей», – сообщили в правоохранительных структурах.
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 25 октября сообщалось о задержании чиновника из Новосибирска.
Алёна Коврова
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