«Да во всех больницах так»: ребёнок нашёл таракана в еде в больнице под Новосибирском

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Мать ребёнка пожаловалась на неприятную находку в еде; таракан в тарелке обнаружился в Черепановской районной больнице.

Ребёнок нашёл таракана в тарелке с едой в Черепановской центральной районной больнице в Новосибирской области. Об этом мать ребёнка рассказала в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот так кормят в детском отделении Черепановской больницы. Еда с тараканами», – пишет автор поста.

Однако не все новосибирцы поверили кадрам с насекомым в еде.

«Есть такая штука, как намеренное желание портить репутацию какого-либо заведения по тем или иным причинам. Не раз видел новости что где-то нашли крысу в общепите (фото, как оказалось, сделал тот, кто эту крысу и принёс), о тараканах в ресторанах (конкуренты сами приносили их и фотографировали) и прочее», – пишет комментатор.

К сообщению девушка приложила фотографии, на которых отчётливо видно таракана, который лежит на краю тарелки с едой. Получить оперативный комментарий от Черепановской центральной районной больницы у Сиб.фм не получилось – главный врач Наталья Талалаева до 8 ноября в командировке. Достоверность публикации на данный момент проверить не удалось – автор публикации также никак не прокомментировала случившееся.

Напомним, 21 октября в Новосибирской области уволили директора приюта, в котором голодали дети.