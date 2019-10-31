«Да во всех больницах так»: ребёнок нашёл таракана в еде в больнице под Новосибирском

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«Да во всех больницах так»: ребёнок нашёл таракана в еде в больнице под НовосибирскомРубрика: общество
07.11.2019 16:39
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Мать ребёнка пожаловалась на неприятную находку в еде; таракан в тарелке обнаружился в Черепановской районной больнице.
Ребёнок нашёл таракана в тарелке с едой в Черепановской центральной районной больнице в Новосибирской области. Об этом мать ребёнка рассказала в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот так кормят в детском отделении Черепановской больницы. Еда с тараканами», – пишет автор поста.
Однако не все новосибирцы поверили кадрам с насекомым в еде.
«Есть такая штука, как намеренное желание портить репутацию какого-либо заведения по тем или иным причинам. Не раз видел новости что где-то нашли крысу в общепите (фото, как оказалось, сделал тот, кто эту крысу и принёс), о тараканах в ресторанах (конкуренты сами приносили их и фотографировали) и прочее», – пишет комментатор.
К сообщению девушка приложила фотографии, на которых отчётливо видно таракана, который лежит на краю тарелки с едой. Получить оперативный комментарий от Черепановской центральной районной больницы у Сиб.фм не получилось – главный врач Наталья Талалаева до 8 ноября в командировке. Достоверность публикации на данный момент проверить не удалось – автор публикации также никак не прокомментировала случившееся.
Напомним, 21 октября в Новосибирской области уволили директора приюта, в котором голодали дети.
Эмиль Фукс
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