Дело убитого новосибирского кота Моти рассмотрит Госдума

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Дело убитого новосибирского кота Моти рассмотрит ГосдумаРубрика: общество, проиcшествия
07.11.2019 20:58
фото из архива сиб.фм
На следующей неделе в Госдуме пройдёт круглый стол по проблемам жестокого обращения с животными; Новосибирск представят владельцы зверски убитого кота Моти.
В Госдуме 14 ноября будут обсуждать тему правоприменения по статье “Жестокое обращение с животными”. Ответить на вопросы экспертов попробуют и жители Новосибирска. Владельцы зверски убитого в Академгородке кота Моти будут участвовать в мероприятии.
Напомним, рыжий кот Мотя, он же Мартин, вышел из дома 5 августа. Позже хозяйка нашла его труп в мусорном баке. У кота были отрублены лапы и снят скальп.
Семья, которая вырастила Мотю, планирует озвучить в Госдуме все проблемы, с которыми им пришлось столкнуться при разбирательствах с живодёрками, в том числе вопрос будет поднят о бездействии органов опеки: девочка, которую подозревают в свежевании животных жила без опеки взрослых.
Напомним, в конце сентября стали известны данные экспертизы по факту убийства кота Моти.
Татьяна Картавых
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