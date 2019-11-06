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Деньги – на полку: топ-5 самых дорогих книг в Новосибирске

Рубрика: общество

08.11.2019 05:05

Фото с сайта egocreo.ru, скриншоты с сайта ozon.ru

Фраза о том, что книга – лучший подарок, получает новое звучание, если узнать цену на некоторые экземпляры; желающим удивить друга-книголюба советуем разбить копилку. 

Для кого-то и 500 рублей, отданные за книгу, – траты из ряда вон. При этом главный «экономический» аргумент – любой текст сегодня можно найти в интернете. Однако не все относятся к книгам только как к источнику знаний. Есть ценители, воспринимающие типографские продукты как настоящие предметы высокого искусства – в красивой обложке и с переплётом ручной работы. В традиционном топ-5 Сиб.фм решил присмотреться к самым дорогим книгам, продающимся сегодня в Новосибирске. Рейтинг составлен при содействии магазина «Капиталъ».

Пятое место 

На пятой строчке рейтинга расположилось издание «Русская культура» – книга редчайшей красоты, упакованная в шикарный подарочный футляр и богато иллюстрированная. Как говорится в описании, исторический период содержания – с древнейших времён до конца XX века. В книге собрано 750 статей о русской культуре в её разных проявлениях. 

Цена – 43 600 рублей. 

Четвёртое место

Двухтомник «История денежного обращения России» – издание ещё более дорогое. Приобрести его можно за 50 тысяч рублей. Деньги немалые, но, судя по описанию, покупка того стоит.  

Под обложкой читатель найдёт иллюстрации и полное описание всех денежных знаков, которые были в обращении в России с древнейших времён и до наших дней. Издатель называет книги «альбомом-каталогом», что может означать одно – двухтомник порадует и любителей уникальных исторических картинок, и тех, кто готов досконально отслеживать историю преобразований финансово-экономической системы страны. 

Третье место 

На третьей строчке рейтинга – издание с многообещающим названием «Мудрость тысячелетий». К масштабному заглавию – оригинальная «обёртка»: книга продаётся в коробе с тайником. Кожаный тиснёный переплёт выполнен вручную, оформлен художественными вставками и металлическими уголками.

Но главное, традиционно, – содержание. В «Мудрости тысячелетий» собраны самые значительные афоризмы и максимы, вошедшие в сокровищницу человеческой мудрости. Хронологический охват энциклопедии – от зарождения письменности до конца XX века. Энциклопедия адресована всем, кто интересуется историей философии, науки, литературы и желает расширить свой кругозор. 

Цена издания в новосибирском магазине «Капиталъ» – 60 500 рублей.

Второе место 

Издание «Настольная книга руководителя» по цене не отличается от предыдущего лота – те же 60 500 рублей за покупку, но, как утверждают в торговой сети, товар пользуется заметно большим спросом. 

Итак, руководителю с большой буквы предлагают положить на стол настоящего «тяжеловеса» – издание включает сразу семь книг: Перцов Э. П. «Искусство брать взятки»; Бахарев В. «Как держать себя на допросах»; Соволом И. «О долге повиновения властям»; Ковалевский Л. Т. «О пользе хозяев и нуждах служащих»; Постников А. С. «Как отучить рогатый скот и лошадей от дурных привычек»; Милль Джон Стюарт «О подчинении женщины»; Новиков Александр Иванович «Женщина товарищ мужчины».

Красоты тут тоже хватает: впридачу в кожаном переплёте устроен «тайник» –  своеобразная ниша в двойном дне, незаметная для не знающего о ней человека. 

«Металлические вставки с изображением, соответствующем тематике издания. Высококачественная бумага. Металлические декоративные уголки. Иллюстрации», – сказано в описании. 

Первое место 

Лидер ценового рейтинга – очередное собрание «мудростей». На этот раз – целая «Сокровищница». Цена идеально подходит к названию – 63 530 рублей. Счастливому обладателю такой книги издатель обещает «уникальную встречу с многовековой мудростью человечества – от античных философов и поэтов, ветхозаветных пророков и евангелистов, полководцев и государственных деятелей средневековья и эпохи просвещения до выдающихся мыслителей современности».

Издание выполнено из высококачественной бумаги, оформлено металлическими декоративными уголками и продаётся в подарочном коробе с тайником. 

Напомним, 7 ноября Сиб.фм составил рейтинг самых необычных животных, продающихся в Новосибирске. 

Мария Машанова

Теги: Топ-книга Новосибирск

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