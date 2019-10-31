Депутаты утвердили новый генплан Бердска

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Документ разрабатывался почти год; новый генплан рассчитан до 2040 года.

На очередной сессии Горсовета депутаты приняли генеральный план города – за него проголосовали 26 из 30 из присутствующих. Лишь двое высказались против, а ещё двое – воздержались.

Основное развитие теперь получит южная часть города: например, ширина обновлённых улиц Горького и Первомайской составит 40 метров, а строительство новых дорог позволит создать кольцевое движение в южном направлении.

Принять генплан хотели ещё в сентябре этого года, однако тогда документ отправили на доработку.

Напомним, в конце октября депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска.