Депутаты утвердили новый генплан Бердска

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Депутаты утвердили новый генплан БердскаРубрика: политика, общество
07.11.2019 13:10
фото с сайта pixabay.com
Документ разрабатывался почти год; новый генплан рассчитан до 2040 года.
На очередной сессии Горсовета депутаты приняли генеральный план города – за него проголосовали 26 из 30 из присутствующих. Лишь двое высказались против, а ещё двое – воздержались.
Основное развитие теперь получит южная часть города: например, ширина обновлённых улиц Горького и Первомайской составит 40 метров, а строительство новых дорог позволит создать кольцевое движение в южном направлении.
Принять генплан хотели ещё в сентябре этого года, однако тогда документ отправили на доработку.
Напомним, в конце октября депутаты отказались возвращать второй тур на выборах мэра Новосибирска.
Никита Минин
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